工會批foodpanda車手罷工因政府三不管　倡學內地保障外賣員權益

疫情自去年爆發後，市民減少在外進膳，為外賣平台提供擴充的機會。惟近日有foodpanda外賣員不滿公司政策，發起至少六區工業行動，集體上線休息不接單。飲食及酒店業職工總會組織幹事何鴻興指，問題歸根究底在於政府「三不管」的態度，並無明確定義自僱人士的標準，以致外賣員於送餐途中，若不幸發生意外亦不受保障。

何鴻興建議，政府可傚法內地的規定，如外賣平台須為外賣員投保，並制定最低時薪。至於勞工署亦應「一錘定音」，以釐定外賣員是否屬於自僱人士。他亦稱，本港外賣員已忍無可忍，相信於接下來將會繼續發起工業行動。



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外賣員屬「自僱人士」缺保障 遇意外將得不償失

foodpanda外賣員罷工表達訴求，並非首次爆發，但今次的人數及規模較以往大。何鴻興認為，外賣員反覆爆發的罷工，歸根究底在於政府「三不管」的態度，過度強調「大市場，小政府」，依賴市場調節薪酬，並無明確定義自僱人士的標準。

外賣員曾是合約工 其後改自僱

何鴻興指，foodpanda最初進軍香港時，外賣員為合約員工，受僱傭條例保障，享基本時薪及額外的訂單分成。不過政府的灰色地帶，讓外賣平台有機可乘，後來「鑽法律罅」更改制度，轉為聘用自僱人士，舊制員工則以投訴等名目取消合約。

不受僱傭條約保障的外賣員，缺乏法律保障，除了沒有法定假日、有薪年假及強積金供款外，若送餐途中遇到意外，隨時得不償失，例如被執法人員「抄牌」罰款、交通意外以致電單車損毀及住院等。

foodpanda無視車手路面困難 新設「棄單停賽制度」

因此何鴻興狠批foodpanda是無良公司，「大石砸死蟹，叫人做阿四，聲稱大家係外賣團隊，但有事嗰陣CS係完全幫唔到手。」他亦稱，不時有外賣員發生意外送院，惟多個月後仍未獲得外賣平台的補償。即使外賣員上訴至勞資審裁處，亦需花費以年計的時間才能解決，「大公司一定同你周旋到底。」

是次外賣員罷工的主因，是foodpanda聲稱員工可自由接單，不再計算接單率，卻突然新設「停賽制度」。在新制度下，若外賣連續棄單，將被強制禁止上線約15分鐘。何鴻興指出，騎兵於馬路爭分奪秒之時，又如何立即停車接單呢？

而「步兵制度」更是香港獨有特色，雖然外賣平台建議，步兵的運送距離為1公里內範圍，事實上分派的地點位於數公里以外。此外，foodpanda的薪酬調整機制，亦一直受外賣員垢病，因薪酬僅資方自行決定，外賣員每次均被蒙在鼓裏，往往於工作後才得悉收費調整。

何鴻興認為長遠解決亂局的方法，只能交由政府插手，如傚法內地規定外賣平台包括美團，必須保護外賣員權益。（資料圖片／歐嘉樂攝）

料外賣員聖誕節、除夕將繼續罷工

然而，雖然部分人以外賣賴以維生，亦有部分只為賺外快，不願與外賣平台構成僱傭關係。但何鴻興認為長遠解決亂局的方法，只能交由政府插手，如傚法內地規定外賣平台包括美團，為外賣員投保，並制定最低時薪等。至於勞工署亦應「一錘定音」，以釐定外賣員是否屬於自僱人士。

何鴻興預料，若政府出手解決事件，不排除屆時外賣平台將撤出香港。他以台灣數年前，相繼發生多宗外賣員交通意外事件為例，指外賣平台在當地修例後，立即將罰款改為獎金，取消外賣員身穿制度的規定，以此逃過政府的規定。他亦稱，本港外賣員已忍無可忍，相信於接下來的聖誕節、除夕等，會繼續發起工業行動。