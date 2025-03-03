的士車隊｜與傳統的士有何分別？設輔助駕駛、電子支付、司機監測

五支的士車隊今日（3日）舉行啓動禮，向傳媒展示車隊。與傳統的士相比，車隊均有作不同程度的革新。其中，由50年車隊泰和車隊成立的「JOIE樂行」車隊的其中一款車是去年7月才開始交付的上汽大通全電動車MAXUS MIFA 7，車廂有不少新裝置，如設輔助駕駛系統的觸控介面及電子支付裝置等。已從事的士司機4年的黃小姐指，適應新車沒有難度，「仲方便過揸之前啲車。」



MAXUS MIFA 7車廂中央位置便有一個觸控介面，設有輔助駕駛系統。黃小姐對此讚不絕口，「令我哋揸車更加安全。好多盲點位都可以喺度見到，然後畀警號我哋。切線嗰啲都幫到我哋。」

黃小姐對新全電動車MAXUS MIFA 7讚不絕口，「令我哋揸車更加安全。好多盲點位都可以喺度見到。」（何頴賢攝）

的士司機坐上全電動車：非常寧靜，冷氣又充足

除了MAXUS MIFA 7本身配備的裝備外，「JOIE樂行」車隊的士還有電子支付系統、司機監測系統和應用程式等，司機要應付的不再只是駕駛。但黃小姐表示沒有適應問題，「平時做乘客都有用開apps啦。」她指，司機監測系統可以同時保障司機和乘客，相關錄像連司機也看不到，但若有事發生，車隊會即時知道。

黃小姐亦表示，有新車隊的設立是司機之福，除了因爲可以駕駛新車外，亦預計會有更多乘客，「（車廂）非常寧靜，內裏感覺良好，冷氣又充足」，車廂亦設有WIFI。

「JOIE樂行」車隊的士有電子支付系統和WIFI。（何頴賢攝）

「JOIE樂行」車隊中超過300輛為全新車輛

泰和車行董事總經理伍海山表示，面對網約車平台如Uber等的競爭，的士業界要提高服務質素。他指「JOIE樂行」車隊800輛車中，有超過300輛為全新車輛，其餘車齡均在3年以內。凡加入車隊的司機，均需通過面試及駕駛技術測試，並由教車師傅評估其駕駛態度及技術等。合格者將接受專業培訓，內容涵蓋駕駛技術、服務標準及心理質素調控等。此外，駕駛無障礙的士司機，更需接受輪椅上落客技術及特殊需求乘客照顧的進階培訓。

泰和車行董事總經理伍海山表示，面對網約車平台如Uber等的競爭，的士業界要提高服務質素。

其餘四支車隊：