機場逾200棵黃花風鈴木盛放　幹道兩旁變身黃金大道　附交通資訊

香港國際機場黃花風鈴徑已於3月1日開放，超過200棵黃花風鈴木正在綻放，現場一片黃色花海，相當壯觀，十分適合「打卡」。



黃花風鈴徑位於機場島過路灣路旁、古窯公園旁。今年更新增設兩個「打卡位」，供市民於花海前「打卡」留念。黃花風鈴木的花期會因應每年天氣情況而有所差異，一般為期7至14天。

機管局指，他們一直致力提升機場島園景，透過引入不同品種植物，為機場島加添色彩，並加強機場訪客、機場社區與本港市民之間的聯繫。

想一睹機場黃花風鈴木風采的朋友，可以乘搭城巴E11、E11A、E21、E21D、E22、E22A、E23、E23A或S56號綫或專綫小巴901號綫，於國泰城 （東）站下車，沿東岸路及駿群路北行至過路灣路，在過路灣路近機場古物園的一段之兩旁欣賞黃花風鈴木花海。

機場黃花風鈴木｜赤鱲角黃花風鈴木

位置：赤鱲角過路灣路（近機場古物園）

收費：免費

交通：乘搭城巴E11、E11A、E21、E21D、E22、E22A、E23、E23A或S56號綫或專綫小巴901號綫，於國泰城 （東）站下車，沿東岸路及駿群路北行至過路灣路，在過路灣路兩旁欣賞黃花花海。

