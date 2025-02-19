香港櫻花．多圖｜ 機場櫻花園即日開放至3月中　逾100棵櫻花爭艷

位於赤鱲角機場島的「櫻花海岸」今日（19日）首日開放，有約30棵櫻花樹。若加上旁邊的舊櫻花園，合共會有超過100棵。機管局運行執行總監姚兆聰指，考慮到櫻花密度，有信心機場島的櫻花是全港最靚。



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機管局自疫情後啟動機場島園景提升項目，今年已是第3年種植櫻花。除了舊有的櫻花園外，今年在旁邊設置了「櫻花海岸」，在東涌灣畔多種了約30棵櫻花樹，配上卧椅、步行道等設施。

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今年種植的櫻花品種仍然是「好運來」，是一種耐熱、花朵密集的櫻花。現場所見，「櫻花海岸」的櫻花已盛開，櫻花園的櫻花則未開。機管局運行執行總監姚兆聰指，去年很多人反映花期太短，只有一、兩個星期，所以今年特地安排了兩批不同時間開花的櫻花，令花期可橫跨一個月。「櫻花海岸」亦安裝了會不停轉換顏色的射燈，所以在晚上看到的景象和白天會十分不同。

「櫻花海岸」開放首日的早上已有人到訪。周女士本身欲到機場，乘車經過時剛好看到盛開的櫻花而特地下車觀賞。她每年也會在港賞櫻，但沙田的櫻花已凋謝，所以現時機場的櫻花比較漂亮。惟她表示現場的櫻花同樣已「謝謝哋」，質疑機管局為何不早點開放「櫻花海岸」。