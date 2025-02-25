涉機場櫻花園放無人機「打卡」　男子被捕　網民斥危險：唔好亂嚟

現時全港多處設有無人機「禁飛區」，當中以機場一帶「禁飛區」範圍最為廣泛。惟仍有市民不熟悉相關法例，在赤鱲角使用無人機「打卡」拍攝。網上流傳，一名男子在赤鱲角南路櫻花園使用無人機，在場保安見狀立即制止，及後更有警員到場了解。有網民形容男子舉動無知及危險，又指出附近大嶼山有機場「又飛機又纜車」，斥責「大佬唔好亂嚟喎」。



警方證實，於前日（23日）在上址以「違反小型無人機令」拘捕一名29歲姓黃男子，他已獲准保釋，案件將轉介民航處跟進。據悉，被捕男子報稱無人機是自用拍攝；有人聲稱不清楚上址為禁飛區因而誤觸法例。



網上流傳的相片顯示，一名男子偕女伴在赤鱲角南路櫻花園平台上，懷疑使用無人機「打卡」，被發現後有警員到場了解。帖主稱當時「（無人機）一飛上去就比（被）職員截住」，並勸喻市民切勿亂放無人機。 有網民紛紛批評涉事男子行為危險，指附近有機場，距離航道十分近。

相片背景顯示，現場上空仍有纜車在運行。網民擔心一旦有人放飛無人機，恐險象環生，不禁斥「唔好亂嚟喎」。亦有網民直斥男子所為咎由自取「真係抵死，應該要重罰！」

警方則證實，於周日（23日 ）下午4時45分接報，有人在櫻花園內放無人機。而上址屬小型無人機禁飛區。警員到場後，發現一名男子正在操控無人機，於是上前截停了解，以涉續違反「小型無人機令」拘捕該名29歲姓黃男子。據知被捕男子報稱無人機以約3,000元購入作自用拍攝，且不清楚現場為禁飛區。被捕人已獲准保釋，警方會將案件轉介予民航處跟進。

民航處創建專為小型無人機而設的電子平台「eSUA一站通」，網頁內的「無人機飛行圖」顯示限制飛行區位置（紅色範圍），包括機場一帶和維港等範圍。

《小型無人機令》自2022年6月1日生效，同年12月1月起全面實施，市民需遵從相關法例，所有重量大於250克的小型無人機，除非只用作住宅圍封範圍以內操作，否則必須在操作前向民航處註冊。

另外小型無人機不得在限制飛行區內飛行。據民航處SUA一站通網頁https://esua.cad.gov.hk/顯示，限制飛行區範圍包括維多利亞港、高鐵西九龍管制站、香港國際機場、長洲直升機起降場一帶、大帽山部分位置、 青山練靶場、石崗軍營及各區警署和醫院等。