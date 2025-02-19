香港櫻花．多圖｜機場櫻花園約30棵搶先開花　粉紅一片吸引遊人

冬去春來，各地櫻花逐漸開花。香港近年廣植櫻花，當中機場管理局於赤鱲角機場櫻花園栽種的一大片櫻花林，今年新種的約30棵近兩三日已盛開，紅粉一片，吸引不少市民前往賞花及拍攝。機場櫻花園料日內正式開放，屆時市民不用再在外圍、甚或對面馬路「偷看」，可以走入櫻花林中觀看拍攝，。



此外，近日有市民報告在天水圍公園、元朗公園、沙田石門安景街公園、大埔海濱公園都有櫻花開花。雖然每處都只有幾棵開花，但都吸引居民和區外人，專程前往觀賞及拍照。



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機場櫻花園位於赤鱲角觀景路與赤鱲角南路交界、近岸邊一個三角位。根據市民周一（17日）所拍攝的相片，約30棵新種在纜車支架一帶的櫻花，已經盛開，粉紅一片。至於去年栽種的一批，則含苞待放。

由於尚未開放，當日工作人員在趕工，只能在外圍觀看和拍攝，但都每日吸引不少人搶先來看。

此外，另一賞櫻勝地、栽種百棵櫻花樹的沙田石門安景街公園，近日有市民報告都有部分已開花。不過百棵開花期不一，部分仍未開。

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大埔海濱公園一棵粉嫩色香水櫻開花，粉紅花瓣配上中間深紅花蕊，是它的特色；公園內也有栽種紅色花瓣山櫻在2月16日已開花。

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▼2023年2月2日 機場櫻花園滿開▼



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