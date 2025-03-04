LIV Golf香港站周五起粉嶺高球場舉行　每日萬人入場　警管制人流

國際體壇盛事「LIV Golf 2025香港站」將於周五（7日）起一連三日在粉嶺高爾夫球場舉行。警方今日（4日）宣布，屆時北區將實施人流安全管理措施及特別交通安排，粉嶺公路、青山公路等北區主要幹道或有改道安排。

警方預計比賽期間，每日有近10,000名持門票市民前往粉嶺高爾夫球場觀賞賽事，由於高爾夫球場一帶道路狹窄，為避免交通擠塞，警方籲前往粉嶺高爾夫球場市民盡量使用公共交通工具。



LIV Golf 2024香港站圖片：

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人流安全管理措施

預計屆時有大批市民入場觀看比賽，警方將於粉嶺高爾夫球場一帶實施人潮管制，以維持公共秩序及安全。警方呼籲市民保持忍讓及遵從現場警務人員的指示，密切留意指示牌及廣播。

特別交通安排

因應交通情況，下列改道安排或會於賽事舉行期間的上午實施：

－ 沿粉嶺公路西行的車輛不准經9號出口駛入上水迴旋處，公共服務車輛除外；



－ 沿保健路西行的車輛不准左轉入粉錦公路南行；



－ 沿青山公路－古洞段東行的車輛不准右轉入粉錦公路南行；及



－ 沿寶石湖路南行轉入上水迴旋處的車輛不准駛入粉錦公路南行，公共服務車輛除外。



上述車輛須經上水迴旋處沿粉嶺公路西行駛往白石凹後掉頭，並沿粉嶺公路東行駛往上水迴旋處方向，再按指示經9號出口進入上水迴旋處往粉錦公路南行。沿粉錦公路北行的車輛不准右轉入位於粉嶺高爾夫球場「舊場」的公眾停車場及保健路。

因應交通情況，下列改道安排或會於賽事舉行期間的下午實施：

沿粉錦公路北行的車輛須右轉入保健路。



周五至周日的特別交通安排。（政府新聞處圖片）

粉嶺高爾夫球場及其停車場出入口設有雙黃線，加上該處一帶道路狹窄，為確保路面暢通，粉錦公路近高球場將禁止停車及上落客。前往賽事場地的乘客須於保健路下車。

活動主辦單位將提供穿梭巴士服務及指定停車位，詳情請參閱活動網頁（www.livgolf.com/schedule/hong-kong-2025/index）。

警方表示，賽事舉行期間，所有違例停泊在粉嶺高爾夫球場一帶的車輛，將會在沒有事前警告的情況下被拖走或被重複票控。

警方亦呼籲，駕駛人士於賽事舉行期間，應避免使用粉錦公路近粉嶺高爾夫球場一帶道路，以減少交通擠塞。警方會視乎當時的交通及人潮情況實施特別安排，市民應遵從現場警務人員指示。