哥球會：配合港府將LIV Golf長遠落戶　今年獲韓裔電音女王表演

【財政預算案/財政盈餘/財政赤字/財赤/2025財政預算案】港府新一份財政預算案指出，正與已連續兩年在香港舉辦的LIV Golf探討長遠合作方案。香港哥爾夫球會稱深感興奮，會積極配合將LIV Golf長遠落戶香港，推動「LIV Golf香港站」成為大灣區最精彩的年度高球盛事。球會會長郭永亮表示，下月的「LIV Golf 2025香港站」音樂會，更邀國際知名韓裔電音女王Peggy Gou（金敏姬）擔任表演嘉賓，將令今年賽事氣氛更加熱熾。



「LIV Golf 2025香港站」音樂會邀得韓裔電音女王Peggy Gou（金敏姬）擔任表演嘉賓。（主辦方提供）

球會會長郭永亮稱，LIV Golf是集「體育+盛事+旅遊」的國際頂級盛事，而「LIV Golf 2025 香港站」下月7至9日再度在粉嶺球場盛大上演，是「香港盛匯超級三月」的重頭體育盛事。粉嶺球場熱切期待一眾國際頂尖高爾夫球手，以及Peggy Gou到臨。

▼2024年LIV Golf賽後音樂表演▼



Peggy Gou受年輕人追捧 IG擁逾420萬粉絲

其中，球場3月8日將變身成搖滾派對的音樂會，賽後在觀眾村「粉嶺同樂谷」舉行。韓裔DJ兼音樂製作人 Peggy Gou的粉絲遍布世界各地，她以極具個人風格的音樂、時尚品味深受時下年輕人追捧。

郭永亮稱，Peggy Gou的Instagram有逾420萬人追蹤，去年也曾經來港演出。她每次演出都能吸引到數以萬計的觀眾，亦會發帖或者限時動態宣傳，相信會對宣傳香港作為盛事之都的國際形象注入新動力。

▼Peggy Gou IG圖片▼



去年創造逾3.2億港元媒體價值 獎金相關稅收3,300萬

香港哥爾夫球會指出，LIV Golf去年在香港投放以億元計資金首次辦賽，吸引37個國家或地區數以萬計的觀眾入場，創造逾3.2億港元的媒體價值，對宣傳香港作為「國際體育盛事之都」創造出巨大的價值。LIV Golf為香港史上獎金總額最高的體育盛事，單是獎金相關的直接稅收，就為香港庫房帶來3,300萬港元收入。

▼2024年LIV Golf賽事情況▼



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今年為超過800人安排簽證 貢獻經濟及體會香港特色

今年僅為籌備賽事、搭建場地等工作，球會由去年12月至今，已協助超過800名LIV Golf人員安排簽證，當中不乏高消費群，他們在港期間的零售、餐飲、酒店等消費，不單貢獻香港經濟，更讓他們深度體會香港的活力、美食和文化特色，再將香港的特色和魅力口耳相傳出去，擦亮香港「體育+旅遊」的閃亮名片。

▼2月26日 陳茂波記者會解釋財政預算案▼

