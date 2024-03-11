亞洲電影大獎及LIV Golf在港舉行　楊潤雄：繼續提升盛事之都地位

第17屆亞洲電影大獎（AFA）昨晚（10日）在香港舉行。一連三日的國際體壇盛事LIV Golf職業巡迴賽同日香港站賽事結束，文化體育及旅遊局局長楊潤雄在社交平台表示，政府會繼續推動更多包括電影在內的文化藝術發展，以及更多體育盛事落戶香港。



楊潤雄指出，第17屆亞洲電影大獎（AFA）在香港舉行，來自亞洲各地的國際知名電影製作人和演員雲集，包括曾飾演大長今的韓國著名女演員李英愛、日本著名導演黑澤清等。來自24個國家和地區的35部電影角逐16個獎項，充份顯示亞洲電影大獎備受國際電影業界重視和尊崇。

政府會繼續積極推動包括電影在內的文化藝術發展，促進香港與世界各地的文化藝術交流，提升香港作為中外文化藝術交流中心的地位，並透過舉辦如亞洲電影大獎的大型盛事，彰顯香港作為國際盛事之都的魅力。

楊潤雄又表示，國際體壇盛事LIV Golf職業巡迴賽首在香港舉行，吸引不少球迷專程從內地及海外來港，近距離一睹54位世界頂尖高爾夫球星的風采。LIV Golf香港站獲M品牌的認可，總獎金高達1.95億港元，吸引很多高消費旅客來港，帶來龐大的經濟效益。

政府會繼續推動更多體育盛事落戶香港，以體育和文化盛事推動本地旅遊發展，鞏固和提升香港盛事之都的地位。