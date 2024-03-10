LIV Golf 2024｜東莞旅客一家四口來港看比賽　順道尖沙咀購物

LIV高爾夫職業巡迴賽「LIV Golf 2024香港站」今日（10日）進入第三日的最後決事賽事，即使受天雨影響，但仍無阻入場人士觀賽。有東莞旅客一家四口專誠來港觀看，指內地從無同類賽事，指現場氣氛甚好，更看到世界各地的高球迷聚首一堂，故雖然落雨影響觀看心情，但「比賽夠激烈都會開心」。



同樣到場觀賽的立法會議員田北辰就指，今次賽事令球場獲國際認證，有機會成為香港地標。



▼3月10日 「LIV Golf 2024香港站」最後一日賽事下雨▼



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田北辰：球場獲國際認可成地標 做咩仲要收返？

田北辰表示，昨日因為基本法23條草案的審議工作未能到場，故選擇今日才來觀看。對於今次香港舉辦國際高球賽事，他認為今次賽事舉辦得不錯，以他觀察，確實有不少年輕人、家庭觀賞賽事，更令全世界都知道粉嶺高球場的存在。

他表示今天遇到文化、體育及旅遊局局長楊潤雄，並向其提到能夠成功舉辦球賽，「做咩仲要收返？（高爾夫球場）」他希望日後比起興建房屋，反而應該建設公眾球場，讓市民繼續認識這項運動。建成公眾球場後，若市民又知道球場曾舉辦這項賽事，以及世界級選手作賽，相信都對推廣球場、高球有莫大幫助，更有望可成為香港地標。

被問到日後會否支持舉辦同類賽事時，田北辰就指當然支持，他補充即使今日天氣不佳，但人流仍然不俗，故希望將來可舉辦更多同類賽事。

田北辰認為今次賽事舉辦得不錯，以他觀察，確實有不少年輕人、家庭觀賞賽事。(郭梓謙攝)

香港球迷：可親身感受國際性比賽

與妻子前來觀賽的香港球迷陳先生已連續第二天來到球場，他一向有打高球，今次來則是感受氣氛。他認為今次賽事氣氛夠熱鬧，也可親身感受國際性比賽。

他續說，今次活動有看到很多家庭來到，形容賽事如同「同樂日」一樣，而天氣雖然不佳，但並不影響睇波心情，對整體活動感到滿意。

與妻子前來觀賽的陳先生有打高爾夫球，他今天來則是感受氣氛。(郭梓謙攝)

東莞旅客：內地從未有過這類比賽

由東莞來港的郭先生一直非常期待今次賽事，因為賽事本身是高爾夫球界獎金最高的比賽，而中國內地從未有過這類比賽，所以與母親、太太及小朋友一家四口專誠來港觀賞。他指來到後發現氣氛甚好，更看到世界各地的高球迷聚首一堂，今次落雨雖有影響心情，但落雨本身都是高球一部分，所以「比賽夠激烈都會開心」。

由東莞來港的郭先生一直非常期待今次賽事，因為賽事本身是高爾夫球界獎金最高的比賽，而中國內地從未有過這類比賽，所以與母親、太太及小朋友一家四口專誠來港觀賞。（蘇煒然攝）

他們來港兩天，雖然此行主要是看高爾夫球，但昨日（9日）亦有到尖沙咀購物，整個行程一共花費五六千元，感到非常滿意。

▼3月8日 「LIV Golf 2024香港站」首日比賽情況▼

