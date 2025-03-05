驚蟄︱鵝頸橋小人婆稱遇美國客打總統　有市民打小人求安心

今日（5日）驚蟄，按傳統習俗會「打小人」，鵝頸橋一早已擠滿人群，祈求驅走邪氣。有人打四方小人，亦有人指明道姓，廿多年前開始這習俗的黃小姐表示，那年不順就會來打小人，笑說「師奶，是非多」，但都只是「打一個半個」，求心安。另有來自深圳的遊客專程來港打小人，冀「把心裏一些情緒打出來」。



有「小人婆」表示，今年生意與往年相若，考慮本港經濟不景，維持每次收費50元，又稱客人主要求消災解難，也遇到有美國客人拿著報紙來要打總統特朗普，稱特朗普上任「衰仔」。



今日（5日）驚蟄，按傳統習俗會「打小人」，鵝頸橋一早已擠滿人群。（鄭子峰攝）

專程來港「打小人」 深圳司先生：把心裏情緒打出來

驚蟄為春耕之始，天氣回暖，春雷驚醒蟄居的冬眠動物，為驅走害蟲，有祭白虎的風俗，祈求白虎鎮壓蛇蟲鼠蟻，其後演變成藉白虎鎮壓小人。

早上約九時，鵝頸橋各個打小人檔已「啪啪聲」此起彼落，現場有十多名警員看守，每個檔口都拉起封鎖線。

來自深圳的司先生表示，特意為了打小人而來，昨晚到港，「打完就走」。他指自己各方面都順利，但希望「愈打愈好」，驅走不如意的事，「新的一年，跟以前的小人作個了斷，把心裏一些情緒打出來」。

來自深圳的司先生特意為了打小人來港。（鄭子峰攝）

稱求心安 黃小姐：女人是非多

廿多年前就開始「打小人」習俗的黃小姐表示，哪一年不順就會來打小人，求個心安，笑說「女人是非多」，「過下癮，打咩都係求心安㗎啫」。她指以前很熱鬧，而且有人會寫上多個名字，但今年她只是「打一個半個」，「寫咁多做咩？成村都係仇家話畀人聽，唔得加嘛。」

第一次來打小人和祭白虎的林小姐，指因為今年犯太歲，所以來打四方小人，形容小人婆很專業。她指身邊雖有小人，但不指明道姓，覺得「唔係幾好」，祈求今年順順利利，沒有不幸的事發生。

林小姐今年犯太歲，第一次來打小人和祭白虎。（鄭子峰攝）

小人婆稱無人打官員 「幾好吖，和氣生財」

「小人婆」黃吉利表示，今年人流和生意與往年相若，客人主要都是求消災解難，有打病痛、打小三，亦有人求姻緣。

以往有市民會拿著政府官員相片來打，去年有警察稱「不准打相」，被問到有沒有人打政治人物，黃表示「唔係唔畀打，係無人打」，她形容香港「幾好吖，和氣生財，個個都好好」。不過她指，有美國人拿著報紙來要打總統特朗普，稱特朗普上任「衰仔」。

小人婆黃吉利表示，有美國人拿著報紙來要打特朗普。（鄭子峰攝）

維持每次收50元 網上訂單過千份

黃的檔口仍維持50元一次打小人，幫工表示每年維持同一價目，加上經濟不景，不會加價。她又指今年網上訂單特別多，有過千份，凌晨零時開始打到早上都未打完。

▼ 驚蟄習俗打小人▼

