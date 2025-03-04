驚蟄｜簡易打小人法！開工前這裡敲9下擊退小人　4生肖防血光之災

相信大家每逢「驚蟄」，都會想到到鵝頸橋「打小人」驅逐生活上的是是非非，而明日（5日）就將迎來二十四節氣中的「驚蟄」，民間相傳當天會喚醒冬眠的蛇蟲鼠蟻，從而延伸出「打小人」和「祭白虎」以驅趕是非厄運。有民俗專家提醒，可透過簡易敲擊法化解小人糾纏，另點名4生肖需慎防健康危機與血光之災。



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民俗專家柯柏成在其Facebook社交平台分享，明日（5日）下午4點08分將迎來24節氣中的「驚蟄」，民間相傳蛇鼠蟲蟻等有害的動物從入冬開始便藏於土中，直到驚蟄時便會從土堆裡爬出來，而這些害蟲又被引申為搬弄是非的話小人，因此民間一直有著驚蟄日「打小人」的習俗。

《愛回家之開心速遞》劇照

柯柏成表示驚蟄日「打小人」可轉化為現代簡易儀式，今年歲破小人是非就在西北方，因此上班族或學生於當日進入辦公室、教室後，可取筆輕敲「西北方桌緣」9次，在敲擊時需同時默念「小人遠離，貴人來」，象徵小人剛要冒出頭就給予對方警告性的敲擊，讓他們不要輕易靠近。若當天為休假日，則可先清潔家中西北角，再以掃把頭敲擊牆壁9下，藉「敲山震虎」意象震懾初醒的小人氣焰。

而台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙亦發文指出，驚蟄象徵春雷初響，如果春天沒有調養好身體，到了年中或年尾身體各器官就會出現不適的症狀，容易引起生病現象，特別有四生肖需提高警覺，其中「兔、羊、狗、豬」在後半個月要注意健康和保暖，此4生肖易受感冒與傳染病侵襲，飲食應忌生冷、注重衛生，外出需加強保暖。楊登嵙理事長亦提醒避免參與危險活動，慎防意外造成血光之災。

資料來源：柯柏成/命理、楊登嵙