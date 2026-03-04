驚蟄2026｜驚蟄5習俗打小人吃梨病遠離！推介養肝健脾5食物+3湯水

驚蟄2026｜驚蟄節氣｜驚蟄是二十四節氣中第3個節氣，一般在3月5日或6日，2026年是3月5日。驚蟄標誌着春天的到來，由於天氣變化大，時寒時熱，更要注意保暖，養肝健脾防感冒，飲食養生有哪些宜忌？驚蟄習俗又豈只打小人？



驚蟄意思｜春雷響起萬物甦醒

驚蟄，即春雷響起，驚醒了蟄伏冬眠的動物昆蟲，萬物甦醒，自然界充滿生機，農民也開始進入春耕播種，祈求一年風調雨順、五穀豐收。

驚蟄習俗祭白虎、打小人，寓意遠離是非、驅走厄運。(資料圖片)

驚蟄習俗｜打小人祭白虎 驚蟄吃梨病遠離

1 吃梨

「驚蟄吃梨，病遠離。」梨有潤肺止咳的功效，春季吃梨養生，有助預防春季的呼吸道疾病。冰糖燉梨食譜｜潤肺養聲防秋燥 做錯1步反效果！每周宜吃多少？

2 祭白虎

民間視白虎為凶神之一，會帶來口舌是非、爭鬥和災禍。祭白虎旨在驅邪避災、祈求平安。人們會準備紙製的白虎像或畫像、肥豬肉，祭拜時會用豬肉抹在白虎的嘴上，象徵「餵飽」白虎，使其不再傷人。還有雞蛋象徵新生和圓滿，蘋果寓意平安、橙子寓意吉祥等。

3 打小人

廣東一帶傳統會透過「打小人」來驅趕霉運，「打小人」婆在路邊進行儀式，用鞋子拍打紙製小人，以驅趕霉運和是非。

4 吃枝豆

枝豆又稱毛豆，因外型像毛蟲，有象徵吃掉害蟲、有除害之意。毛豆營養｜枝豆2煮法最留營養更鮮甜！與1種魚同吃助吸收維他命C

枝豆又稱毛豆，因外型像毛蟲，象徵吃掉害蟲、有除害之意。（envato）

5 放風箏

驚蟄時節天氣回暖，人們會放風箏，寓意驅邪避災。

驚蟄飲食｜宜清淡忌暴飲暴食

中醫五行來說，春天屬木，肝也屬木，肝氣此時特別旺盛，若肝氣不暢，會令人易怒，也會影響脾臟。因此驚蟄養生宜護肝養肝，疏肝理氣，多吃甘味食物健脾，防肝氣犯脾的情況。由於氣候變化，脾胃不和，易引起消化不良，故應以清淡飲食為主，避免辛辣油膩、暴飲暴食。

驚蟄宜吃食物

１綠色蔬菜

如菠菜、芹菜、韭菜、青椒等，綠色入肝，有助於疏肝理氣、清熱解毒。春天飲食｜健肝解鬱抗病毒多吃綠色 12大蔬果疏肝排毒韭菜最強

多吃綠色蔬菜有助於疏肝理氣、清熱解毒。（pexels）

2 酸甜食物

如山楂、士多啤梨、蘋果等，酸味入肝，能滋養肝陰，但不宜過量免傷脾胃。

山楂（VCG）

3 養肝食材

枸杞、菊花、決明子等，可以泡茶飲用，有助清肝明目。消委會杞子｜尚品御品皇含鉛險超上限 5款杞子獲4星半入藥選寧夏

枸杞、菊花泡茶飲用助清肝明目。（iStock）

4 清淡易消化食物

如小米、山藥、紅棗、蓮子等，有助健脾養胃，增強消化功能。

紅棗可健脾養胃、幫助消化。（VCG）

5 辛溫食物

如蔥、薑、蒜等，適量食用可助陽氣升發，但不宜過多，以免上火。蒜頭營養｜西醫之父大蒜10好處 降血壓膽固醇抗衰老1日宜吃多少?

蔥蒜屬辛溫食物，適量食用助升陽氣。（Gettyimages／視覺中國）

驚蟄飲食禁忌

1 過於油膩

如油炸食品、肥豬肉等，會加重肝臟負擔，影響肝氣疏泄。

2 辛辣刺激

如辣椒、胡椒等，過量食用易致肝火盛，口乾舌燥、精神煩躁等。

3 生冷寒涼

如凍飲、雪糕、冰凍水果等，會損傷脾胃陽氣，影響肝氣升發。

4 過鹹食物

如醃製食品、醬菜等，過鹹會傷腎，間接影響肝臟功能。

5 酒精

酒精傷肝，春季養肝應避免飲酒。

驚蟄宜飲湯水

四神素湯食譜

1. 四神湯食譜

材料：生熟薏米38克、蓮子76克、茨實38克、鮮淮山76克、黃芽白1棵、姜5片、水2公升

做法：

1. 生熟薏米、蓮子和茨實先洗淨浸軟，加水、姜，用中火煲40分鐘。

2. 鮮淮山沖洗、削皮、切塊。

3. 黃芽白洗淨切段，用少許油炒軟，將鮮淮山及黃芽白加入湯，用慢火煲20分鐘。

4. 加鹽調味完成。

效用：健脾去濕氣，暢通體內氣機。



2. 枸杞菊花茶食譜

菊花加枸杞泡茶助明目養肝血。(VCG)

材料：枸杞2錢、菊花1錢，適量熱水煮沸或沖泡溫服。

效用：養肝血、清頭目、助放鬆情緒。



3. 花旗參黃耆茶食譜

材料：花旗參1錢、黃耆2片，適量熱水煮沸或沖泡溫服。

效用：補氣升陽，提振精神



