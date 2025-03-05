機場離境稅周五刊憲　10.1起由$120增至$200　限期前買機票無影響

【財政預算案2025】財政司司長陳茂波早前宣布，由2025/26年度第三季起增加機場乘客離境稅，由原來120元增至200元，即增幅為67%，料每年可增加約16億收入。財經事務及庫務今日（5日）公布，將於本周五（7日）刊憲條例草案，並在3月19日提交至立法會辯論，又指該離境稅距離上次調整已有20年，估計對飛機乘客影響輕微。

政府擬沿用過去的條例，四類乘客可獲豁免繳付飛機乘客離境稅，並由航空公司負責協助收取稅款，政府則支付相關行政費用。修例草案亦建議新稅率適用於今年10月1日起購買的機票。



▼1月29日年初一香港機場外遊情況▼



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新稅率適用於今年10月1日起購買的機票

財經事務及庫務公布，為實施2025/26年度《財政預算案》公布的措施，《2025年飛機乘客離境稅（修訂）條例草案》將於本周五（7日）刊憲，由今年10月1日起，飛機乘客離境稅由每名乘客120元調升至200元。新稅率適用於今年10月1日起購買的機票，預計政府收入每年可增加約16億元。

條例草案將於3月19日提交至立法會進行首讀及開始二讀辯論。

▼2月26日 陳茂波公布財政預算案▼



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四類乘客可獲豁免繳付飛機乘客離境稅

根據《飛機乘客離境稅條例》（第140章），以下乘客可獲豁免繳付飛機乘客離境稅，包括︰

．年齡為12歲以下；

．直接或轉機過境；

．在同一天內乘搭飛機抵港及離港；

．坐車經港珠澳大橋或坐船抵達香港機場，坐飛機離港前一直停留在限制區內。



▼2月26日 財政預算案重點▼



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政府︰距離上一次調整飛機乘客離境稅已超過20年

政府發言人表示，飛機乘客離境稅上一次調整為2003/04年度，至今已超過20年，又指增幅只佔一般市民和訪港旅客整體出行的小部分成本，估計對飛機乘客的影響輕微。

由航空公司協助收取離境稅 政府支付相關行政費用

此外，根據條例，航空公司和直升機公司協助政府向乘客收取飛機乘客離境稅，以及處理豁免和退款申請，而政府會為相關公司支付行政費。條例草案亦建議修訂條例，簡化政府處理行政費的財務安排。