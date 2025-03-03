財政預算案｜陳美寶點名香港仔及城門隧道　32年沒加價有檢視空間

財政預算案，提出檢視主要隧道和幹道加價分隧道的收費。運輸及物流局局長陳美寶今（3日）在電台節目指8條收費隧道之中，多條多年沒有加價。其中香港仔隧道及城門隧道，更是超過30年都是劃一收5元。陳美寶指現時部分隧道已有替代路線，即使加價亦不會擠塞，反而有效做到分流。



運輸及物流局局長陳美寶點名香港仔隧道及城門隧道有加價空間。（鄭子峰攝）

陳美寶稱冀用者自負 加價亦不會擠塞

陳美寶表示，現時18條政府隧道中，只有8條收費，而香港仔隧道和城門隧道更超過30年沒有調整收費，僅劃一收5元。她認為，政府在建設基建時投放許多成本，故希望檢視收費後，做到用者自負。

陳美寶又指，以往有些較擠塞的道路，現時已有替代路線供市民選擇，就適合加價及收費。

譬如有啲隧道，可能當年係冇一個替代路線，咁𠵱家可能亦都有喇，咁對於我哋做返一啲收費或者調整高少少，都唔會出現擠塞，亦都有效做到分流，我覺得呢啲都係有空間我哋去檢視。 運輸及物流局局長陳美寶

城門隧道超過30年沒調整收費。（資料圖片）

現時多條隧道免費 預算案提出檢視變收費

現時政府有多條隧道不設收費，有4條隧道或幹道是林鄭月娥政府在2019年宣布免費，相關免費安排在2020年及2022年實施，包括將軍澳隧道、將藍隧道、屯赤隧道及青嶼幹線，當時的財政司司長正是陳茂波。政府今年5月底會收回大欖隧道專營權並實施新收費，私家車分時段收取45、30及18元。

至於香港仔隧道、城門隧道收費自1993年起由6元降至5元並維持至今；獅子山隧道亦於1999年調整為8元後未再改動。至於青沙收費區自2008年落成啟用起，收取8元未有變化。

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