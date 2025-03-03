財政預算案｜陸路離境稅礙融合或胎死腹中？陳美寶：無需太多猜想

新一年《財政預算案》提出，研究向經陸路離境的私家車徵收200元邊境建設費用。有聲音指相關措施阻礙大灣區融合，運輸及物流局局長陳美寶今在電台節目回應，政府決心推動大灣區融合，相關措施是希望以用者自負原則，平衡政府開支。至於有人質疑措施最終或未能成事，她指，財政司司長陳茂波提出相關措施時，已經過深思熟慮，認為公眾不必有太多猜想。



陳美寶今指，政府決心推動大灣區融合，設陸路離境稅是希望以用者自負原則，平衡政府開支。（資料圖片/黃浩謙攝）

陳美寶稱冀以用者自負 能者多付原則平衡開支

財政司司長陳茂波早前表示，陸路離境稅仍在設想階段。有人質疑，相關政策最終或未能成事。陳美寶今指，相信政府提出相關措施時，已經過深思熟慮，認為公眾無需太多猜想，運輸及物流局亦會有所承擔，認真研究如何收取費用。

對於有報道指相關措施不便灣區融合，陳美寶指，政府一直推動兩地融合，如政府推出的港車北上便受市民歡迎。她表示，現時市民可透過高鐵、跨境巴士等途徑北上，相信大部分市民都不會受到影響，由於營運口岸涉一定開支，政府期望以用者自負，能者多付原則平衡開支。

咪錶位已增至2萬個 將檢討收費改善流轉

財政預算案亦指，會檢討俗稱「牛肉乾」的違泊定額罰款。陳美寶表示，政府現時共有約2萬咪錶位，較幾年前的1.7萬已有所增加，政府亦會同時檢討咪錶收費，希望改善流轉。

陳美寶指，留意到部分地區的商用車泊車位不足，如有不少司機住在公屋，停車位需求較大，政府會研究不同方法改善情況，如研究究將屋邨車位分早晚分配，或跟學校商討讓保姆車停泊於校内等。

▼2月26日 財政預算案研調高「牛肉乾」罰款▼



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財政預算案亦提出，會研究隧道收費。陳美寶重申，現時18條政府隧道中，只有8條有收費，而香港仔隧道和城門隧道更超過30年沒有調整收費。她認為，政府在建設基建時投放許多成本，故希望做到用者自付。

此外，今日有報章提到，在行政長官及18名司局長的專屬公務車中，只有4名局長正使用電動車，其餘高級官員均使用混能車或汽油車。陳美寶指，由於她的公務車目前只使用了7年，未到10年的更換年期，未來運輸及物流局會再留意有關情況，有序普及電動車。