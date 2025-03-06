「快必」譚得志煽動罪終極上訴被駁回　官裁定控方毋須證明意圖

人民力量前成員譚得志（快必）在2020年間，涉多次在街站發表煽動言論，包括提及「光復香港．時代革命」口號，被裁定發表煽動文字等罪成，遭判囚40個月。他早前向終審法院提出上訴，指控方需證明被告有煽動他人使用暴力的意圖，又認為煽動罪屬可公訴罪行，應交由高等法院審理，讓陪審團決定相關言論是否屬煽動。 終審法院法官今（6日）駁回譚的上訴，並重申區域法院在《國安法》實施前及實施後，均有審理該控罪的司法管轄權，同時亦裁定控方毋須證明意圖。



人民力量副主席譚得志（快必）。（資料圖片）

上訴人譚得志，經審訊後被裁定11項罪成，分別為1項煽惑他人明知而參與未經批准集結、7 項發表煽動文字、1項公眾地方內擾亂秩序行為、1項舉行或召集一個未經批准集結及1項拒絕遵從或故意忽略遵從授權人員作出的命令，被判囚40個月。

譚上訴爭議案件應在高院審

是次上訴包括2項爭議，分別為《刑事罪行條例》第9條及第10條的煽動罪，是否屬可公訴罪行，須在高院原訟庭審理；和控方是否須證明被告有煽動他人使用暴力的意圖。

本案處理過度性議題

法官在判辭指，本案所涉的法律條文，在案件開展後已廢除，本上訴須處理一些過渡性議題，即區域法院是否有司法管轄權將其定罪，及有關控罪是否有效。

若被控可公訴罪行可一併移交

《國安法》實施前，譚被控的煽動罪，來自《刑事罪行條例》的「發表煽動文字罪」，屬簡易程序罪行，可根據《裁判官條例》與被告同被控的任何可公訴罪行，一併移交區域法院審訊。《國安法》在2020年6月30日晚生效後，所有涉及國家安全的罪行，包括煽動罪，全部成為可公訴罪行，即裁判官亦可以把案件移交區院。

譚被控煽動罪時，亦同時被控擾亂公眾秩序的罪行，這屬可公訴罪行，裁判官遂根據移交令，把案件交到區院審理。

認為區院有審理的司法管轄權

終院法官指，在《國安法》下，法庭可視乎罪行嚴重程度，在適當級別的法院審理，而在《維護國家安全法》下，在審理法庭上亦沒有改變原有彈性，而《國安條例》亦廢除了《刑事罪行條例》下包括煽動的罪行，相的移交等限制亦取消。故裁定譚被控的發表煽動文字罪，可移交區院，區院亦有審理的司法管轄權。

條例訂立時無規定控方要證明意圖

至於譚爭請控方毋須證明被告具煽動他人實施暴力或擾亂的意圖，終院法官指，最初《1938年煽動條例》訂立煽動罪時，並無規定須證明煽惑暴力的意圖，至1970年修訂時，有引入包括使用暴力的意圖，至1996年加入「意圖導致」等字眼。

但煽惑暴力意圖是否煽動罪的必要原素，條例並無條文支持這點，而「煽動意圖」在《國安條例》下，可有多個替代，故認為控方是毋須證明被告具有煽惑的意圖。

案件編號：FACC 12/2024