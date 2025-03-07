安達臣道塌天秤意外　死者家屬向精進建築等7公司索償

房協安達臣道資助出售房屋項目地盤，於2022年9月發生天秤倒塌奪命工業意外，釀成3死6傷。其中一名死者徐學培的家人昨（6日）入稟高等法院，向涉案地盤總承建商「精進建築」等7間公司提出民事索償，而入稟狀未有列明索償金額。



原告為死者徐學培(25歲)及徐的家人陳美玲（音譯），7名被告為定安工程有限公司、精進建築有限公司、永茂機械（香港）有限公司、東泰工程有限公司、忠誠公證行有限公司、新科試驗有限公司及王董建築師事務有限公司。

2022年9月7日，秀茂坪安達臣道近安泰邨的一個地盤發生嚴重事故，一座天秤（塔式起重機）突然倒塌，事件造成3死6傷。（鄭子峰攝）

秀茂坪安達臣道近安泰邨一個建築地盤內，有一個天秤懷疑操作期間突然塌下，擊中地盤內多個貨櫃．（鄭子峰攝）

秀茂坪安達臣道近安泰邨一個建築地盤內，有一個天秤懷疑操作期間突然塌下，擊中地盤內多個貨櫃．（鄭子峰攝）

安達臣道地盤天秤倒塌，涉事地盤由「精進建築」承建。（楊嘉朗攝）

安達臣道地盤冧天秤擊中貨櫃釀3死六傷，消防尋失蹤工人。（香港消防處圖片）

入稟狀指，由於被告及其僱員違反法定責任或疏忽，以致死者在2022年9月7日在西貢安達臣道石礦場近R2-2區地盤工作時死亡，原告遂向7名被告索償。

項貝經理被控誤殺

翻查資料，涉案地盤總承建商「精進建築」的時任項目經理簡浩楷事後被控3項誤殺罪，案件正進行交付審訊程序。

案件編號：HCPI 48/2025