安達臣道塌天秤意外 死者家屬向精進建築等7公司索償
撰文：朱棨新
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房協安達臣道資助出售房屋項目地盤，於2022年9月發生天秤倒塌奪命工業意外，釀成3死6傷。其中一名死者徐學培的家人昨（6日）入稟高等法院，向涉案地盤總承建商「精進建築」等7間公司提出民事索償，而入稟狀未有列明索償金額。
原告為死者徐學培(25歲)及徐的家人陳美玲（音譯），7名被告為定安工程有限公司、精進建築有限公司、永茂機械（香港）有限公司、東泰工程有限公司、忠誠公證行有限公司、新科試驗有限公司及王董建築師事務有限公司。
入稟狀指，由於被告及其僱員違反法定責任或疏忽，以致死者在2022年9月7日在西貢安達臣道石礦場近R2-2區地盤工作時死亡，原告遂向7名被告索償。
項貝經理被控誤殺
翻查資料，涉案地盤總承建商「精進建築」的時任項目經理簡浩楷事後被控3項誤殺罪，案件正進行交付審訊程序。
案件編號：HCPI 48/2025
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