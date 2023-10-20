塌天秤死因預審　死者母庭外痛斥涉案公司垃圾　不應該再存在

房協安達臣道地盤去年發生天秤倒塌奪命工業意外，死因庭今就涉案三宗死亡事故進行閉門預審，其中一名死者潘浩鈺的母親在預審後離開法庭時，痛斥涉案公司是「垃圾」、「劣質既建築公司」，無視職業安全的法例，公司涉及的地盤不停發生意外，多人傷亡，潘母認為該公司不應存在，應該把它除牌。她在聆訊後收到一大箱事件相關的報告，潘母拿著重重的箱子離開時稱：「這些報告放在家，無形中又係一種傷痛。」



意外於2022年9月7日早上發生，3名死者：許文明（41歲，電工）、潘浩鈺（22歲，工程師助理）、徐學培（25歲，外判工程師）在秀茂坪安達臣道地盤工作時，因天秤倒塌意外中死亡。死因庭今早就案件作預審，據悉，暫未決定會否召開死因研訊。

死者潘浩鈺的母親(右)拿著重重的報告離開法庭時稱，這又成另一個傷痛。(凌子淇攝)

建築公司劣質是業界害群之馬

潘浩鈺的母親今出席兒子死因庭預審後，仍難掩喪子之痛。她形容涉案建築公司「垃圾」，「劣質」，是業界的害群之馬，其地盤不停發生事故，3年多已有多人喪命，非常質疑該公司是否有能力和專業人才進行工程。潘母續指，工人應係：「認認真真、開開心心去返工嘅，唔係下下送咗條命出去。」她指工人在欠缺安全的工作環境下，反問工人如何工作。

認為政府要大刀闊斧咁做嘢

潘母續斥，涉案公司無視職業安全的法例，應該「除名、踢出局」。她亦認為，政府要「大刀闊斧咁做嘢」，讓那些只賺搵錢、不顧工人安全的公司不再存在，警惕業界。

安達臣道塌天秤外發生於2022年9月7日，意外釀3死6傷。(詳看下圖)

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頭家散喇生不如死

雖然意外發生已逾年，潘母仍難以接受兒子的去世，對事件感到氣憤，她壆辛苦養育兒子，兒子亦勤奮上進，卻在事故中喪命，她形容現時：「頭家散喇，我生不如死。」

報告放在家成另一種傷痛

她又稱意外後不斷在政府部門、醫院、法庭等地奔走，不斷查問亦得不到答案。面對多份報告，涉及機械、燒焊、醫療、驗屍和等。她坦言不懂得當中的內容，仍需帶返家中。惟同時，報告放在家中，「無形中又係一種傷痛。」她希望政府認真調查，還死者一個公道。

案件編號：CCDI894-896/2022