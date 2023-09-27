安達臣道塌天秤釀3死6傷　控方仍需時調查　11被告案押後明年再訊

安達臣道地盤去年發生天秤倒塌意外，釀成3死6傷。勞工處事後向7間公司及4名人士提出合共67項傳票檢控，包括指控他們沒有監督僱員工作安全。案件今（27日）在觀塘法院再訊，控方指案件牽涉為數不少的傷亡，較一般案件嚴重複雜，有必要進行完整詳細調查，因此申請押後。辯方則投訴，控方披露資料不足，被告對其指控毫無頭緒，讓他們無了期等待，或會構成濫用程序。裁判官將案押後至2024年1月30日再訊，屆時將與勞工處新增的9項涉案傳票一併提訊。



案件共涉11名被告

11名被告分別為：精進建築有限公司、永茂機械（香港）有限公司、東泰工程有限公司、忠誠公証行有限公司、新科試驗有限公司、邵賢偉建築工程師有限公司、王董建築師事務所有限公司、周漢裕、郭俊聰、黎浩賢及潘志財。

被告之一的精進建築有派代表出庭應訊。(凌子淇攝)

控方透露已提出9項新傳票

控方今指，本案67項傳票涉及同一宗嚴重及複雜工業，調查工作尚未完成，又透露上次押後期間已提出9項新傳票，將於2024年1月30日再訊，因此申請把本案67項傳票一併押後至當天處理。

6名被告要求分拆案件獨立處理

6名被告，包括忠誠公証、新科試驗、潘志財、周漢裕、黎浩賢和郭俊聰，反對控方押後。其中郭指，他只涉及一張傳票，亦非牽涉發生意外的天秤，完全與事故無關，希望控方可分拆其案獨立處理，盡快排期審訊。

辯方投訴控方延誤或涉濫用程序

代表忠誠、潘和周的律師亦指，他們的傳票早於今年初提出，雖然控方解釋案件需時調查，但一直未向辯方提供任何文件，直至昨午才交出首份案情撮要，但內容不完整，未能列出55名證人各自證供，辯方對控方指控完全毫無頭緒，難以決定答辯方向。而且法例訂明傳票控罪必須在事發後6個月內提出檢控，控方若在檢控期限後仍作調查，屬濫用程序，就算案件有其複雜性，都不應讓辯方無了期等待。

指案情撮要只覆述傳票內容

代表新科和黎的律師補充指，控方案情撮要只是覆述傳票內容，敷衍了事，令人擔憂控方上次申請押後期間，有否善用時間作出調查。他另強調，傳票設檢控期限，目的是要避免流失涉案重要文件，但控方現時做法明顯對辯方不利，認為控方應至少披露已備妥的資料，例如：勞工處專家報告等。

控方強調每次提訊都有進展

控方代表回應時重申，本案牽涉為數不少的人命傷亡，亦涉及多名證人和被告，因此有必須進行完整及詳細調查，強調每次提訊都有進展，為免影響調查，現階段未能向辯方披露更多資料。

2022年9月7日，安達臣道一天秤塌下，造成3死6傷。(詳看下圖)

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官著控方考慮分拆處理

裁判官質疑，控方現時取態令辯方無法決定認罪與否，造成一個循環情況，加上案件牽涉人數眾多，控方宜考慮會否分拆處理，減低不確定性。但在多次追問下，控方都表示無法確實調查將於何時完結，只稱希望下次提訊能透露更多，又指現時考慮案件合併仍是言之尚早。

下令控方需提交新案情

裁判官最後決定將所有傳票押後至明年1月處理，並下令控方提交更新版案情，以及時序表交代案件進展。至於辯方提出的爭議，包括調查延誤、檢控期限等，則容後處理。

傳票控罪包括作虛假報告及未採謹慎措施等

眾被告共涉67項傳票控罪，包括「沒有妥為維修起重機械」、「作出虛假報告」、「沒有採取合理的謹慎措施」等等。當中控罪數目最多為地盤承辦商精進建築，牽涉17罪。其次則是被控12罪的永茂機械和東泰工程。至於忠誠公証行、新科試驗、邵賢偉建築工程師及王董建築師事務所，則各被控兩罪。

至於涉案人士方面，控罪指周漢裕及潘志財均是合資格檢驗員，黎浩賢及郭俊聰則是受僱於安達臣道石礦場R2-2號地盤的工業經營者。周、潘、郭和黎，分別被控10罪、5罪、2罪及1罪。

案件編號：KTS 26615/2022、KTS 1171-77、4218-39、4427、4508-12、4514-19、4521-22、4524-35、4777-87 /2023