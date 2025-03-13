MTR Mobile推新版本　將提供從附近車站到達常去目的地之路線建議

港鐵官方應用程式MTR Mobile今日（13日）推出新版本。港鐵總經理 - 市務及客戶體驗梁靜雯指，新版本其中一個研發方向是個人化及實時資訊，「我嘅、你嘅，同每個人嘅都唔同」。



打開App時，主頁會顯示會員在該時段從附近車站，到達常去目的地的路線建議及下一班車時間。新版本將新增購買電子都會票功能，用戶可即時查看該票的剩餘程數。



「Next Train下班車」功能擴展至迪士尼線

梁靜雯指，新版本的其中一個研發方向是個人化及實時資訊，「我嘅、你嘅，同每個人嘅都唔同」。打開App時，主頁會顯示會員在該時段從附近車站到達常去目的地的路線建議及下一班車時間，亦會顯示附近車站的資訊，包括實時列車到站時間、升降機／電梯維修及車站的新動態及附近推薦景點；「Next Train下班車」功能亦會擴展至迪士尼線，意味此功能已覆蓋所有10條重鐵線和輕鐵線。

新版本新增購買電子都會票功能 可查看剩餘車程

都會票適用於67個市區車站，乘客可使用此票於40日內搭40程車。現時都會票每月有幾百萬用量，但只有實體票。

梁靜雯指，MTR Mobile新版本新增購買電子都會票功能，「嚟緊可以用手機應用程式買飛，每次搭車都可以掃QR code直接入閘，唔需要再摷飛、搵好多嘢」。除了可直接用QR Code車票入閘外，更可查看剩餘車程。在App上購買電子都會票，亦會直接在應用程式登記公共交通費用補貼計劃，可節省排隊購票、登記MTR分及補貼計劃的時間。此功能會在4月初上線。

開放定位功能 App主頁背景圖案即,顯示附近車站相片

梁靜雯亦指，其他新功能包括港鐵車站特色背景，「日日打開應用程式都一樣好似好悶，所以我哋有個特別設計。」用戶只要開放定位功能，App主頁便會因應用戶身處的位置，將附近車站的相片變成背景圖案。

新版本亦推出遊戲功能，讓會員透過玩遊戲賺取MTR分。MTR分除了可兌換車費折扣、港鐵車站商店、港鐵商場等各項獎賞和優惠外，更可捐贈予社福機構。