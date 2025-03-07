港鐵加薪1.8%至5.4%　大部份可獲1.5個月獎金　加幅較去年少

昨日（6日）公布大賺158億元的港鐵，提前3月份與工會開會交代最新薪酬方案。港鐵今年將按評分表現加薪，非經理級員工的基本薪酬加幅為1.8%至5.4%，加幅較過去兩年少，全體員工可獲相等於0.2個月薪酬獎金，評級第3級或以上則視乎評級，獲相等於1.5至2.17個月獎金，一般大部份可獲1.5個月獎金。另外，推薦獎金則由6,000元加至8,000元，洗衣補貼將加10元至300元。



港鐵3月7日公布新一年薪酬調整方案。（資料圖片）

港鐵今年將按評分表現加薪，非經理級員工的基本薪酬加幅為1.8%至5.4%，其中評級為2，加薪1.8%；第3級加3.6%；第4級加4.32%；第5級則加5.4%，幅度較過去兩年的2.05%至6.15%少。

獎金方面，所有員工可獲相等於0.2個月薪酬的基本獎金，評級為3級則可獲1.5個月，第4級可獲1.83個月，第5級則有2.17個月獎金。另外推薦獎金則由6,000元加至8,000元；員工洗衣補貼則由290元加至300元。

港鐵以往在7月與工會交代該年薪酬調整方案，但今年提早於3月公布，以配合財政年度。

港鐵3月7日公布新一年薪酬調整方案。（資料圖片）

港鐵3月7日公布新一年薪酬調整方案。（資料圖片）