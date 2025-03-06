港鐵票價｜物業利潤逾百億　加減方程式扣0.8%　惟票價料只凍不減

港鐵今日（6日）公布去年業績，賺157.7億元、按年倍增。其中香港物業發展利潤增長逾4倍，至121.85億元。按港鐵票價「可加可減」方程式，來年計算票價時，屬扣減部份的「生產力因素」為0.8%。



港鐵去年香港物業發展利潤為121.85億元，按港鐵票價「可加可減」方程式，來年計算票價時，屬扣減部分的「生產力因素」為0.8%。（資料圖片）

根據港鐵業績，集團去年純利增長102.6%至157.72億元，按年升103%。其中，物業發展利潤為102.7億元，按年升393%，當中，香港物業發展利潤增長逾4倍至121.85億元，主要來自「日出康城」第十一期、何文田站第一期、 「港島南岸」第一期、第二期、第四期和第五期項目的貢獻。

根據港鐵票價「可加可減」方程式，當中屬扣減部分的「生產力因素」與港鐵香港物業發展利潤掛鈎，根據機制，需扣減0.8%。

可加可減方程式：

整體票價調整幅度 = 0.5 ｘ 去年12月綜合消費物價指數變動＋ 0.5 ｘ 去年四季度運輸業名義工資指數變動 - 「生產力因素」＋去年轉撥



前年港鐵與政府檢討票價調整機制並達成共識，由該年開始，改進「生產力因素」計算方法，取代現行的「分享利潤機制」及「服務表現安排」，按預設等級表中的香港物業發展利潤水平，釐訂相應數值。

生產力因素的安排（立法會文件）

不過，政府上月底公布去年第四季度《綜合住戶統計調查按季統計報告》，季內家庭住戶每月入息中位數為29,600元，按年減少元400元，跌幅為1.3%。

根據港鐵可加可減票價方程式中的「封頂」機制，票價加幅不可高於前一年四季度家庭住戶每月入息中位數變動，故今年按機制已確定不會加價。

至於方程式最後一項數據去年四季度運輸業名義工資指數本月底始出爐，但因去年12月消費物價指數錄得1.4%升幅，若代入三季度數字，方程式錄得須加價1.8%結果，即使連同最新物業利潤的0.8%扣減，指數仍達1%，因此除非運輸業名義工資變動錄得較大跌幅，令方程式最終錄得負1.5%或以上數字，才會減價。