聖保羅書院男生杭州交流期間離世 蔡若蓮：調查證實與交流團無關
撰文：吳綽詩
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聖保羅書院一名中五生上周於杭州交流團期間死亡，校方稱為「不幸身故」，未有提及死因。教育局局長蔡若蓮今日（7日）首次開腔回應，指相關調查已告一段落，明確了解到事件與交流活動及考察無關，為尊重死者家屬意願，不會披露個案內容。
聖保羅書院上周六（28日）確認，一名中五生參加杭州交流團期間「不幸身故」，但至今未明確交代事故經過及死因。教育局早前回覆稱，事件並不涉及考察活動行程。
蔡若蓮：尊重家屬意願不會披露個案內容
蔡若蓮今日首次開腔回應，指相關調查告已告一段落，重申事件與交流活動及考察無關，為尊重死者家屬意願，不會披露個案內容。她表示，對這宗不幸事故感到非常難過，向家人致以深切慰問。
有學校表明缺席考察影響成績 蔡若蓮：學習與評估相輔相成
對於是否強制性參與內地考察，以及有學校表明缺席會影響成績，蔡若蓮指考察是公社科課程的重要部分，推出時已一再強調學習與評估是相輔相成，不考試非等於不學習，鼓勵及要求所有同學參與，學校亦要安排。
她補充，如學生不能參加，須向學校解釋、請假或重新安排，而為了認真落實課程，校方亦應向校董會及教育局解釋。
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