聖保羅書院近年多內地高才通子女入讀　校長：以初中插班生較多

聖保羅書院今（9日）舉行兩場中一入學簡介會，一共有約1,400人出席。聖保羅書院校長源迪恩表示，去年有約1,600宗入學申請，600位學生獲面試邀請，預計今年入學申請數字相若。他指校方着重學生的待人處事和溝通，但不要求需要某一性格特質，希望同學面試時能展現自己的獨特性。



近年愈來愈多「高才通」人才子女來港讀書，源迪恩表示，該校沒有特別統計內地人才子女數字，但這一兩年確實多了該些學生入讀，以初中插班生較多。對於會否增加競爭，他強調書院對不同背景的學生一視同仁，歡迎不同興趣的學生；又指有加強與內地家長聯絡，以照顧他們的學習需要。



聖保羅書院今（9日）起接受2025至2026年度入學申請，只接受電子表格，截止日為12月2日。面試將於明年2月22日舉行，包括中、英文個人面試及中文小組討論，沒有筆試。

聖保羅書院校長源迪恩表示，去年有約1,600個入學申請，600個學生獲面試邀請，預計今年入學申請數字相若。今年外校招生有約110個學額，以去年的申數字來推算，即約14人爭一學位。

待人接物不能靠面試班短時間內鍛鍊

至於面試內容，他指中文有約5人的小組討論，主要觀察同學的待人處事，包括如何表達自己、有否聆聽他人的意見；另外中英文都有個人面試，評估同學的對答和閱讀文章能力。他強調，面試不是要考智力、知識，不希望同學因面試感到挫敗，目的是了解學生的性情和想法。

他續道，理解市面上有面試班需求，但同時認為待人接物、禮貌應對、社交能力及信心等，非透過面試班短時間內鍛鍊得到，鼓勵家長讓子女多與不同人聊天。

他亦強調，校方着重多元性，校內有不同性格的學生，因此收生上不會特別講求某一特質，希望同學能發揮自己的獨特性，在能力內做到最好。

聖保羅書院校長源迪恩表示，這一兩年多了內地學生就讀。（吳綽詩攝）

近年插班生較多內地生 主要收初中生

近年愈來愈多「高才通」及優才計劃的內地人才子女來港就學，簡介會亦見部份優才家長。源迪恩表示，校方沒有特別統計人才子女數字，但這一兩年確實多了內地學生就讀，他們面試時亦可選擇用普通話。對於會否增加入學競爭，他強調，書院著重多元及包容度，對不同背景的學生一視同仁，並表示歡迎。

他表示，近年插班生之中，佔多數為內地人才的子女，「有十個、八個」，初中生較多，因為高中需考慮到日後考公開試，收生名額較少。

至於內地學生的適應措施，他表示有加強與內地家長聯絡，了解學生的學習需要和困難。他舉例，兩地課程、答題技巧都有所不同，學生可能本來語文能力高，但掌握課程背景、技巧上或需要花點時間追上；而全英教學亦需時適應。