聖保羅書院中五生杭州交流離世　教育局：事件不涉考察活動行程

聖保羅書院一名中五學生在內地杭州參加交流活動期間死亡，該校職員今早（1日）確認消息，聲稱為「不幸身故」，全校對此感到惋惜和難過惟暫時未交代詳情。



教育局回覆查詢稱，稱學生於二月底參與公民與社會發展科內地交流考察，行程一直順利，事件不涉及考察活動行程，其他考察團不受影響。局方稱，對於有學生離世，感到十分難過。當局指，局方隨團人員已立即為該校提供支援及意見，學校亦立即啟動危機處理小組跟進。



教育局回覆查詢時表示，對於有學生離世感到十分難過，向其家人表示深切慰問，並全力為涉事的學校及師生提供支援。當局指，事件並不涉及考察活動行程，其他考察團不受影響，由於事件仍在調查中，現階段不宜評論。

公民科內地考察期間發生 教育局稱行程一直順利

局方指，該校於二月底安排學生參與 公民與社會發展科內地交流考察，行程一直順利進行，「不幸事件令人十分惋惜」。事發後，教育局隨團人員已立即為該校提供支援及意見，學校亦立即啟動危機處理小組跟進。香港特區駐滬辦人員也即時前往當地，一同留守為家屬提供協助。

當局指，考察團回港後，教育局教育心理學家、學校領導、輔導教師和學校社工隨即為師生及家長提供輔導和支援。校方已向家長發信交代事件，並會舉行特別班主任課，為有需要的學生提供進一步輔導。

教育局局方指，現階段希望各界人士諒解學校和保護學生，給予空間處理，渡過難關。當局會繼續與學校保持聯繫，提供適切的協助。

入境事務處回覆表示，處方獲悉事件後，已即時透過教育局及香港駐上海經濟貿易辦事處入境事務組（駐滬辦入境組）了解情況及跟進，並與當事人家屬取得聯繫。駐滬辦入境組亦隨即派員前往當地，陪同家屬處理事件，提供適切意見及可行協助。

入境處稱，會繼續與當事人家屬、教育局及駐滬辦入境組保持緊密聯繫，積極跟進事件及按當事人家屬的意願提供一切可行的協助。

聖保羅書院FB專頁封面更新黑色圖片

聖保羅書院一名中五學生在內地杭州參加交流活動期間死亡。聖保羅書院今日凌晨約1時更新Facebook專頁，封面圖片更換成一張黑底附校徽的相片，疑為了哀悼該名學生。

《香港01》向聖保羅書院查詢，該校職員確認一名中五學生在杭州參加交流團時，不幸身故，全校對此感到惋惜和難過。