三年米芝蓮必比登　佐敦瀨粉店西關老祖結業　稱獲「死亡希望」

港澳米芝蓮2025必比登推介名單周四（6日）出爐，其中一間上榜的佐敦外賣店西關老祖，翌日即在社交平台宣布結業。米芝蓮一向有平民食店「死亡之吻」的稱號，帖文中則指「死亡希望」更加貼切，就算生意差都不喜歡「賣慘」，「所謂難做既嘢，咪唔好做囉」。



開業四年的佐敦瀨粉店西關老祖，另有東涌分店。佐敦總店連續三年上榜米芝蓮必比登推介，周四（6日）名單出爐翌日，該店即在社交平台宣布結業。米芝蓮有平民食店「死亡之吻」的稱號，因業主或因此大幅加租，西關老祖在帖文中指，「與其係話『死亡之吻』，應該話係『死亡希望』更加貼切」。

開業四年的佐敦瀨粉店西關老祖宣告結業。（米芝蓮網站）

稱捱過疫情「仲大鑊」 曾每日生意不足一千元

帖文提及，該店認為做生意是「自己責任」，所以「生意幾差都好從來都唔鐘意賣慘」，「所謂難做既嘢，咪唔好做囉」。該店指，開業時正值新冠疫情高峰期，曾被封街兩三次，捱過後形容「仲大鑊」，一度持續每日生意不足1,000元。

該店表示，「頂下頂下，咁就頂左4年」，雖然有些不捨，「不過有時真係應該學識壯士斷臂，起碼留返條命吖嘛」。帖文亦寫上「老祖 • 代續／LOJO will return」。