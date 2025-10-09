中式糖水舖推介！傳統中式糖水舖買少見少，《香港01》飲食記者為大家挑選11間中式糖水舖，當中有三間更獲米芝蓮指南推薦，認真巴閉！必食寧波師傅親自製造手工湯圓、香滑燉奶、女士首選桑寄生蓮子蛋茶、少見的腐竹馬蹄清心丸等等，即睇下文推介！



中式糖水舖【1】陳茶館芋圓甜品專門店——滋補必試！木瓜桃膠燉雪耳

「陳茶館芋圓甜品專門店」除了特色芋圓和近年來大受歡迎的開心果甜品聞名之外，餐廳更有多款滋補的中式糖水，例如木瓜桃膠燉雪耳、川貝麥冬陳皮燉雪梨以及木瓜桃膠鮮奶等，碗碗糖水都非常足料，對於為食又貪靚的女士而言絕對是福音！

陳茶館芋圓甜品專門店

地址：

紅磡必嘉街120號黃埔天地第3期百寶坊地下G12號舖

土瓜灣馬頭圍道101號地舖

九龍城啟德承啟道38-39號啟德體育園啟德零售館1 G樓M1-011號舖



中式糖水舖【2】仁之初——芝麻糊堅持每日新鮮生磨

仁芝初位於旺角，餐廳主打各式各樣的中式糖水，堅持每日新鮮生磨芝麻糊，芝麻糊僅$34一碗，價錢相當親民。芝麻糊不但口感滑溜細膩，完全沒有渣，且甜度剛剛好，更是充滿芝麻香氣。此外，甜水店還有不同的港式純人手製糖水，例如雙皮奶、楊枝甘露、冰糖燉木瓜等，全部$30-$40左右，性價比超高，地點就腳，聚會一流！

仁之初

地址：旺角通菜街2Q-2Z號鴻輝大廈地下6號舖



中式糖水舖【3】糖水雄——30年老字號 新舊交融的糖水

在佐敦已有30年歷史的老字號「糖水雄」，由推車仔檔做到入地舖。小店除了主打中式糖水，還有多款自家製、新舊交融的中式甜品，例如白果腐竹沙冰、楊枝甘露沙冰等等。此外，餐廳還有不少創意小食，例如「亂咁嚟燒賣」，以入火腿、椰菜、菠蘿及XO醬炒成，連燒賣都充滿「鑊氣」，味道更是意外地夾！

糖水雄

地址：佐敦渡船角文匯街30號文景樓地舖



中式糖水舖【4】蘭苑饎館——米芝蓮必比登推介 祖傳養生龜苓膠

蘭苑饎館以養生糖水聞名，更曾經獲選為《米芝蓮必比登推介》餐廳。店舖的招牌甜品「養生龜苓膠」以祖傳秘方調製，食材健康且滋補。另外還有自家製開心果糊和開心果糕，兩款甜品均由老闆嚴選的開心果製成。開心果糊經細磨完全沒有顆粒感，口感非常順滑，值得一試！

蘭苑饎館

地址：太子西洋菜北街318號集賢樓地舖／荃灣兆和街23號地下10號舖



中式糖水舖【5】佳佳甜品——手工寧波湯圓最出色

佳佳甜品連續10年獲得「米芝蓮街頭小食推介」，連發哥都是常客！佳佳甜品主打的有手工寧波薑汁湯圓、生磨合桃糊和芝麻糊。手工湯圓由寧波師傅親自製造，並非現成買的湯圓。網民大讚薑味夠辣夠濃又夠香，最適合冬天吃可以驅寒！湯圓的外皮煙韌，內餡的芝麻味非常香濃，甜而不膩，令人吃完又想吃。記者就試過白果薏米腐竹糖水加雞蛋，腐竹糖水不會太甜，腐竹味香濃，值得一試！

+ 3

佳佳甜品

地址：佐敦寧波街29號地舖／旺角花園街1號地舖



中式糖水舖【6】華園甜品專家——招牌香滑燉奶

價錢較平民化的華園甜品專家同樣連續三年獲米芝蓮指南推薦，招牌的是芝蔴燉鮮奶和合桃燉鮮奶。兩款燉蛋的外形非常特別，都是燉鮮奶中央只有一點芝蔴糊和合桃露。原來撥開面層的燉鮮奶，下層就是滿滿的芝麻糊。

記者的同事曾吃過合桃燉鮮奶，她稱讚燉奶非常香滑又不會太甜，合桃夠露香濃，不論冷熱吃都一樣夠味！芝蔴燉鮮奶的鮮奶口感順滑，奶香味濃，不會太甜，加上中央部份的幼滑芝蔴糊，兩者在口裡相融，層次豐富。

+ 6

華園甜品專家

地址：新蒲崗祟齡街38號地舖



中式糖水舖【7】綠林甜品——主打各款口味鮮奶燉蛋白

位於深水埗綠林甜品有創新糖水和中式糖水，中式糖水就主打各款鮮奶燉蛋白，不少網民就指燉蛋白奶味夠香濃，燉蛋白夠香滑，不會太甜！如果不想太單調，可以加紅豆、蓮子、oreo碎和桃膠等配料，當中桃膠就最受歡迎！網民都大讚燉蛋白上滿滿都是桃膠，非常足料！而蓮子燉蛋白就有大大粒蓮子鋪滿在燉鮮奶上，燉鮮奶本身不太甜，兩者一起吃不會太甜膩！

+ 4

綠林甜品

地址：深水埗元州街77-79號地下



中式糖水舖【8】源記甜品小食——招牌桑寄生蓮子蛋茶

作為香港最古老中式糖水舖、有170年歷史的源記甜品專家，2023年宣布結業時，不少人大感可惜！幸好2024年尾便有好消息，源記由第四代傳人接手於天后重開為源記甜品小食！一樣食到招牌的有蓮子桑寄生茶、杏仁霜、芝麻糊，特別的是有少見的雞蛋糕！

網民最推薦的是滋陰的蓮子桑寄生雙蛋茶，味道清甜，不會有過重的藥材味。雞蛋又彈牙又入味，連內裡都呈咖啡色！燉蛋嫩滑，有一點薑汁味，清甜的但不會太甜膩。糖水舖難得可見雞蛋糕，源記的雞蛋糕偏米白色，看上去有點像馬拉糕，不算太甜，但單吃雞蛋糕比較乾，建議配合滋潤糖水一起吃！

+ 3

源記甜品小食

地址：天后永興街2A-2E號美城花園大廈地下B號舖



中式糖水舖【9】滔滔甜品——少見的腐竹馬蹄清心丸

位於元朗的滔滔甜品主打台式芋圓豆腐花、腐竹馬蹄清心丸、石磨核桃糊、紅豆紫米露加湯圓等。不少網民推薦類似白珍珠的清心丸糖水，清心丸是透明的煙韌配料，大大粒口感煙煙韌韌，清甜而不膩！紅豆紫米露有紫米和西米，西米可以增加口感，加上紅豆的甜味。不過湯圓就較普通，因為湯圓皮不夠薄！

不過最特別的是店內的裝修非常懷舊，熱的糖水更會用「戰鬥碗」盛載，當你吃完一碗糖水時，就會看到碗底有個「勝」字！

+ 4

滔滔甜品

地址：元朗康樂路8號康樂廣場地下9號舖／西環西營盤水街1號地下E號舖



中式糖水舖【10】地茂館甜品——馳名生磨杏仁茶

首店開業於1990年，位於九龍城福佬村道的地茂館甜品，招牌馳名生磨杏仁茶，入口香濃細滑，養顏潤肺止咳，還可以加桃膠，簡直是絕配！芝麻糊出名幼滑香濃，入口綿密；合桃露同樣香醇又充滿堅果香氣，更有多款原盅燉製糖水如杏仁蓮子百合、花旗參燉悉尼等，款式極多！

+ 4

地茂館甜品

九龍城福佬村道47號地舖

九龍灣牛頭角道77號淘大商場3期地下G281號舖

沙田橫壆街1-15號好運中心3樓3106號舖

屯門屯隆街2號屯門時代廣場北翼L1樓43號舖

將軍澳唐德街1號將軍澳廣場1樓L1-036號舖

將軍澳寶琳貿業路8號新都城中心三期地下G05號舖



中式糖水舖【11】海記合桃坊甜品——招牌沙沙合桃糊夠香滑

海記合桃坊甜品主打各款芋圓糖水、招牌合桃糊、大良燉鮮奶等，最受歡迎的是招牌沙沙合桃糊，合桃糊口感順滑易入口，非常香濃，表面鋪上大量新鮮的合桃碎，增加口感。

紫薯香芋雪樂冰芋圓紫米露同樣受歡迎，芋圓外形較圓、口感煙韌較硬身，兩球雪樂冰（即沙冰雪糕）分別是紫薯和芋頭味，芋頭沙冰雪糕內更有一粒粒的芋頭粒，有點像平時吃的香芋雪米糍，增加口感！

+ 8

海記合桃坊甜品

太子西洋菜南街212號地舖

太子西洋菜南街238號地舖

土瓜灣馬頭角道33號欣榮商場地下4號舖

土瓜灣美景街73號地舖



（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略