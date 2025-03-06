米芝蓮必比登推介2025｜小店暖心芝作、香蕉仔10間平民食店新上榜

米芝蓮必比登推介2025｜《香港澳門米芝蓮指南2025》公布「必比登推介」名單，今年共有10間餐廳首次入選，其中有9間都是香港餐廳！當中包括憑藉香蕉煎餅打出名堂的「香蕉仔」、台灣餐廳「Art & Taste」，以及出名石磨黑芝麻糊的「暖心芝作」，即睇「必比登推介」10間新上榜食店及全名單介紹！



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《香港澳門米芝蓮指南2025》「必比登推介」名單今年香港共有66間食肆入選，澳門則有11間。而新上榜的10間食肆中，有9間屬於香港，1間屬於澳門。入選必比登推介名單的食肆，均以實惠的價格為客人帶來「物有所值」體驗，以合理價格提供三道菜式美食，價格不超過$400元才能上榜。

米芝蓮必比登推介2025｜９間香港及1間澳門新入選食店

Art & Taste（art.n.taste@ig）

米芝蓮必比登推介2025【1】Art & Taste

Art & Taste 是餐廳「吃什麼」結業後，由其中一位老闆與原有的廚房團隊共同開設的台灣餐廳，牆上油畫則呼應着新的店名。除了經典牛肉麵、滷肉飯和蛋餅，還提供多款台灣小吃。外省牛肉麵湯頭香濃，麵條富彈性，建議選擇半筋半肉，前者軟腍入味，後者帶有肉香。不妨配搭起司蛋餅，雞蛋和芝士的香氣交疊而至。

地址：中環雲咸街75-77號嘉兆商業大廈地下A號舖



香蕉仔（米芝蓮官網圖片）

米芝蓮必比登推介2025【2】香蕉仔

香蕉仔創於 2019 年，憑藉香蕉煎餅而小有名氣，在 2024 年擇址重開後，該店繼續提供多種備受歡迎的口味，包括豬肉鬆配馬蘇里拉起司。煎餅均現點現做，外脆內嫩，啖啖香甜的香蕉肉，令人垂涎。

地址：元朗鳳攸北街5-7號順豐大廈地下18號舖



潮家宴（米芝蓮官網圖片）

米芝蓮必比登推介2025【3】潮家宴

潮家宴最初為商會會所，後改為私房菜並對公眾開放。菜單涵蓋具代表性的潮州菜式，既可單點，也設有多種套餐。滷水獅頭鵝採用潮汕地區的鵝，散發着迷人滷香，粉糯香膄的鵝肝也值得一試。鹹菜胡椒豬肚湯是店內招牌，乳白的湯水帶有辛香和酸香，火候十足。除了每日推介的新鮮海產，也有鮑魚、花膠等乾貨，須於訂座時預留。

地址：上環德輔道中287-291號長達大廈8樓



暖心芝作（太子）（米芝蓮官網圖片）

米芝蓮必比登推介2025【4】暖心芝作（太子）

暖心芝作（太子）以石磨即場將黑芝麻研磨成糊，再製作成芝麻糊、雪糕、流心布甸、黑芝麻豆漿等甜品和小吃。其中黑芝麻菲林卷口感軟糯、香氣濃郁，十分推薦。

地址：太子汝州街23號地下B號舖



阿鴻小吃（米芝蓮官網圖片）

米芝蓮必比登推介2025【5】阿鴻小吃

阿鴻小吃於 2003 年創立，歷經搬遷後選址銅鑼灣。老闆兼主廚擁超過 50 年經驗，菜單以傳統潮州菜為主，打冷、鹵水等一應俱全。這裡的白鹵水調味較少鹽糖，著重食材本身的味道。其中鵝片肉香濃郁，脂肪較薄，值得一試。阿鴻炒飯是招牌菜之一，上桌時鑊氣十足，鵝肉、XO醬、櫻花蝦等帶來豐富口感。

地址：銅鑼灣謝斐道535號Tower 535地庫B01號舖



Juno（米芝蓮官網圖片）

米芝蓮必比登推介2025【6】Juno

Juno 是由曾在世界各地工作的巴塞隆拿主廚 Jordi Vallés Claverol 選在上環街角開設的地中海餐廳。奪目的粉綠色外牆引領食客進內，大片落地玻璃迎來豐沛日光，開展一場明媚的海岸美食之旅。南法風味炭烤鱸魚的火候及調味得宜，皮脆肉嫩，是此店招牌菜。自製的迷迭香意大利麵包鬆鬆軟軟，與炭烤甜椒等小吃是絕配。

地址：上環永樂街88號地舖



強記美食（米芝蓮官網圖片）

米芝蓮必比登推介2025【7】強記美食

強記美食由路邊攤起家，其臘味糯米飯遠近馳名，粒粒分明的糯米油潤而有彈性，配搭的膶腸鴨肝味道濃郁，十分惹味，建議選擇鴛鴦腸，同時品嚐兩種風味。另外，煎蝦米腸粉、花生旺菜豬骨粥等小食亦值得一試。

地址：灣仔駱克道406號地舖



Lulu Baobao（米芝蓮官網圖片）

米芝蓮必比登推介2025【8】Lulu Baobao

Lulu Baobao 位於商廈之內，用餐空間寬敞，廚房設有大片玻璃，可以看到師傅製作拉麵和包點的過程。餐廳提供數款拉麵、點心和小菜，並設有套餐選擇。推薦「溫柔」蔥油拌麵，手工製麵條充滿嚼勁，配上恰到好處的蔥油，香氣十足。招牌小籠包手工精緻，內餡飽滿多汁，同樣值得一試。

地址：黃竹坑黃竹坑道43號都會中心2座1樓102號舖



泰排檔（米芝蓮官網圖片）

米芝蓮必比登推介2025【9】泰排檔

泰排檔的店內裝潢簡樸，充滿大排檔氣息，菜單提供地道的泰國街頭美食，包括船麵、炒河和小吃。推薦醉貓炒河，麵條帶焦香，鹹辣中透著微甜，雞蛋和打拋葉的香氣撲鼻，層次豐富。和牛船麵依照傳統在豬骨湯底加入豬紅，再以熱湯將和牛稍為燙熟，為經典麵食增添不一樣的風味。

地址：佐敦文苑街24號地舖



印象派（米芝蓮官網圖片）

米芝蓮必比登推介2025【10】印象派

印象派的主廚來自南印度，曾在澳門知名印度餐廳從廚十餘年，累積豐富經驗。餐室小巧而充滿異國風情，掛有代表印度不同城市的畫作，呼應這裏供應的南北印度美食。午市提供的塔利套餐包含麵包或米飯、咖喱、泡菜、酸奶和甜點，並設蔬菜、肉類、海鮮和廚師每日驚喜等選項。晚市提供單點菜單，以及精緻的十道菜嘗味套餐。

地址：澳門布魯塞爾街59號富達花園AK座



甚麼是必比登推介？

根據《米芝蓮指南》網站解釋，「必比登推介」標準是以合理價格提供三道菜美食的餐廳，意味這些上榜餐廳是「物有所值」。必比登推介的價格限額依據各地生活成本有所不同，共通之處是相對簡約的料理方式，容易辨識也能輕鬆享用。一間必比登推介餐廳，以合理的價格卻吃得豐盛，證明了卓越的美食和昂貴並不一定劃上等號。

米芝蓮必比登推介2025完整名單👇😋

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資料來源：《香港澳門米芝蓮指南》

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