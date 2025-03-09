新光戲院結業5日　城巴即改車站名稱　街坊不捨：始終叫新光最好

屹立北角英皇道52年的「粵劇殿堂」新光戲院，上周一（3日）光榮結業成為歷史，城巴隨即發出通告，宣布由上周六（8日）起更改新光戲院對開的來回線兩個車站名稱，引來不少街坊感嘆，指新光戲院「謝幕」及「熄燈」僅短短5日，連車站名稱也留不住。有街坊更將事件放上「北角有樂」Facebook網上群組，瞬間引起網民熱議，認為「始終都係覺得個站叫新光戲院會熟悉啲......」



新光戲院於3月3日晚在52年歷史止步。招牌霓虹燈一直亮至午夜過後、3月4日凌晨0時16分才熄燈。（資料圖片林遠航攝）

根據城巴公司於上周五（7日）在官網發出的兩份乘客通告，指由上周六（8日）起，往北角碼頭方向的「新光戲院、書局街」站和往九龍、新界方向的「新光戲院，英皇道」站，將分別改成「馬寶道，書局街」和「書局街，英皇道」，有關改動涉及共23條行車路線。

雖然新光戲院已圓滿「謝幕」，其地標式霓虹招牌光管亦已熄燈，但「新光」的名字仍然深深烙印在戲迷和北角街坊的心中。當有街坊知悉連車站的「新光戲院」名稱也留不住，無不感嘆，有街坊更在網上社交平台「北角有樂」Facebook群組發文，指「新光戲院個站最終都係改左名做馬寶道」，又稱「始終都係覺得個站叫新光戲院會熟悉啲......」。

有關帖文隨即引起網民及街坊熱議，有不少人認為「始終叫新光最好」，但也有人感嘆：「咁佢（巴士改名）又冇錯嘅。技術上新光戲院由3月4日開始，已經唔存在喇。」

新光戲院最後一夜圖輯：

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