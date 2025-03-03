新光戲院結業｜最後一夜全院滿人　黃夏蕙：最後「朋友」亦離開

屹立北角52年的新光戲院今晚（3日）正式結業，「告別場」《小平你好》於夜晚11時完結，院方將為新光戲院霓虹招牌熄燈。今晚戲院盛況不亞於1970年代經常全院滿座的情況，不過「觀眾」是來見證新光戲院成為歷史的一夜。藝人黃夏蕙亦有到場。她對新光結業感到失落，「我都90歲喇，好多朋友已經離開咗，而家連新光都離開埋，所有嘅回憶都只能夠回憶，乜嘢都冇咗。」



北角新光戲院3月3日結業，晚上大批戲迷及市民到來見證，拿着最後一場戲票拍照留紀錄，這位老戲迷更帶來2005年的一張戲票。(梁鵬威攝）

有「粵劇殿堂」之稱的新光戲院，在挺過多次結業危機後，這次「結」數難逃，今晚正式「熄燈」。來到最後時刻，主席李居明挑選了 《金玉觀世音》、《秦王孟姜》、《小平你好》 三齣「戲寶」，作為告別。昨今兩晚上演的是最後一齣《小平你好》，由八和會館主席龍貫天領銜主演；兩場演出的門票早早已經售罄，戲院門外掛兩晚都掛上「全院滿座」的旗幟。

北角新光戲院3月3日結業，現代粵劇《小平你好》成為在戲院演出的最後一齣大戲。(梁鵬威攝）

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北角新光戲院3月3日結業，晚上大批戲迷及市民到來見證，大批傳媒採訪。(梁鵬威攝）

至於新光戲院史上最後一次的拜神切燒豬儀式，昨晚已經舉行，吸引不少人圍觀，更有戲迷帶同燈牌支持，又稱未來「大師（新光主席李居明）去邊就跟到邊」。來到最後一夜，現場人數比昨晚更多，人潮逼滿全個大堂，不論有票還是無票的市民，都不約而同與「粵劇殿堂」、「新光戲院大劇場」的招牌打卡，磅重機、波波燈、海報展版等，統統都是合照的對象。戲院外的英皇道、書局街一帶，亦有不少人聚集，不少人帶同長鏡頭，拍下新光戲院霓虹燈招牌的最後餘暉，警方亦有派人維持秩序。

開場後不久，曾是粵劇演員的藝人黃夏蕙亦現身戲院大堂，不少人上前爭相打卡。她稱新光是一個難得的劇場，「佢嘅舞台係好靚㗎，所以佢啲佈景可以做得好得，好少有個台係咁靚㗎。」她說在新光已幾十年，不少演員亦是朋友，「真係好慘啊覺得」，「我都90歲喇，好多人已經離開咗，而家連新光都離開埋，所有嘅回憶都只能夠回憶，乜嘢都冇咗」，坦言感到十分失落。

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自小在北角長大的賀先生，稱新光是以往回家必經之路，又憶起自己在新光的戲院看過電影《瘦身男女》外，又曾入過場看粵劇，對新光結業大嘆可惜。就讀中大文化管理系的賀先生，連畢業論文都以新光為主題，又分析新光的獨特之處，稱新光是少有無樓梯的劇院，票價亦較低，因此長者門不論居於港九新界，都會在此看大戲。雖然對新光結業感到可惜，但賀先生認為李居明會繼續創新，帶起粵劇的興趣，對粵劇發展仍有信心。

看了七、八年粵劇的林先生是李居明的戲迷，稱在新光最深刻的回憶是《粵劇特朗普》，又大讚今晚的《小平你好》是好戲，連同今晚看了三次。對於新光的結業，他認為萬物都有終結，「但係好嚟好去最重要」，因此他計劃今晚散場後，會留到最後看拉閘。他同賀先生一樣，同樣對粵劇文化感到樂觀，「而家先至啱啱開始咋嘛」，又稱未來會跟隨李居明的步伐，繼續入場看粵劇。

▼3月3日 新光戲院結業．老中青市民到來緬懷▼



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看了三四十年粵劇的黎太，今日特地買票到場，稱新光一直是她的至愛，地點方便之餘，亦較政府場地自由，「（政府場所）拎個水樽出嚟，即刻有人過嚟警告你」，又坦言日後即使可到西九等場地繼續看大戲，亦不及新光有親切感。至於今日的心情，她表示有矛盾，「又興奮又唔捨得，興奮在可以參與其中，唔捨得就真係……熄咗燈好落漠囉。」

▼3月2日 新光戲院結業前一晚滿座▼

