新光戲院結業｜最後觀眾留到最後　20年街坊戲迷：好可惜、唔捨得

屹立北角52年的新光戲院在今日（4日）凌晨0時許正式「落幕」，大批市民在昨晚（3日)深夜就在新光戲院門及斜對面港鐵北角站B出口行人路，等待見證熄燈落閘。有觀看最後一場粵劇演出的觀眾依依不捨，有人因居於新光戲院附近，已經看了粵劇近20年，難掩不捨之情，眼泛淚光說，見證熄燈一刻之時，感到「好可惜、好唔捨得，好似自己親人離開咗咁」。



▼3月3日至4日 新光戲院結業熄燈落閘▼



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戲院門外及斜對面行人路逼滿等待看熄燈人群

新光戲院昨晚（3日）7時半上演新式粵劇《小平你好》作為「告別場」，全院滿座，演出的深晚11時完結。不過戲院內戲迷未有離開，留在座等看新光戲院主席李居明及嘉賓謝幕辭。

踏入11時多，在新光戲院門外及斜對面港鐵北角站B出口行人路，都逼滿人群，等待拍攝關燈及拉閘的一刻。警方派員封起過路線，不時有市民為佔據有利位置阻礙車路或過路線，而被警方用電筒照射，勸喻返回行人路。

最後一批觀眾在散場通道龍貫天、李居明

到今日凌晨約0時16分，新光戲院正式熄燈。熄燈儀式經劇院外的大電視轉播，不少人跟隨主持人倒數十秒，熄燈後有市民歡呼、拍掌，向完成歷史任務的新光致意；亦有不少人在已經落閘的戲院外拍照留念。

熄燈後，新光戲院史上最後一批觀眾，開始離場。在戲院的散場通道外，不少人離場後仍未散去，等待《小平你好》主角、八和會館主席龍貫天、新光戲院主席李居明等，而藝人薜嘉燕、江美儀離場時，亦有不少人湧上打卡。

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街坊戲迷指昔日在散場通道會見到歌影視紅人

觀眾梁先生離場後，在散場通道外逗留，又不時向身旁友人提及昔日在同一地方見過的歌影視紅人。他向記者表示，由於居於新光戲院附近，因此已經看了粵劇近20年，又眼泛淚光表示，在場內見證熄燈一刻之時，感到「好可惜、好唔捨得，好似自己親人離開咗咁」。

梁先生又指，以往離場後，都會好像今日般留在散場出口到最後，希望一睹演員的風采，至於今晚是等誰？他稱：「唔係，想懷念下啦」。

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女觀眾入戲院想起已故父母 憶小時候由他們帶入場

另一觀眾徐小姐表示，今日懷着沉重的心情入場，看戲期間更曾落淚，因為已離世的父母，自她小時候已經常常帶她入場。她又表示，年輕時不覺得在新光有深刻印象，但想不到新光在心中原來已佔了重要位置，因為新光是令她記住父母的地方，又哽咽說：「真係好唔好捨得。」

不過。她豁達地表示，萬物都有離別的一刻，但離別可以帶給人新的動力，未嘗不是一件好事，又稱不擔心粵劇文化會與新光一同消息，有信心粵劇未來會以不同的姿態，存在於本港文化之中。

▼3月3日 新光戲院結業夜大批戲迷及市民捧場▼



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▼3月3日 新光戲院結業．老中青市民到來緬懷▼

