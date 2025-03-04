新光戲院結業｜李居明主持熄燈儀式：未來將以新形式延續新光精神

屹立北角超過半世紀的新光戲院，周一（3月3日）在演出最後一場粵劇後，正式熄燈拉閘結業，不少市民到場見證道別。「白武士」李居明主持熄燈儀式，感謝市民多年來的支持。隨著掛在大廈的霓虹招牌關燈，新光戲院正式走進歷史。 李居明稱，新光雖然關門，但戲院過去的12年的工作、37套戲寶的精神永存，希望將來有更多新形式的文化演出，可以延續新光精神，相信好快會有新的公布，令新光精神在香港其他地方開花結果。



新新光戲院3月3日晚結業，在3月4日凌晨0時16分,（左起）影視界代表薛家燕、電影界代表黎筱娉、新光戲院主席李居明和八和會館主席龍貫天一同拉動熄燈棒，關掉新光霓虹燈及落閘，正式結束52年歷史。（梁鵬威攝）

向業主寫了封聲淚俱下的信 承諾重振粵劇

新光戲院周一上演最後一齣《小平你好》， 於周二凌晨0時17分舉行「拉閘熄燈儀式」。李居明聯同八和會館主席龍貫天、電影界代表黎筱娉、影視界代表薛家燕，一同主持儀式。院方安排媒體進入戲院內，與一眾剛看完《小平你好》的觀眾參加儀式，院內全場爆滿。有觀眾稱自幼已常到新光戲院，本身也熱受大戲，對其關門大為感觸。

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李居明講述，粵劇多年來只重複舊劇目，令觀眾失去新鮮感，會在劇場「行嚟行去」。當他欲接手新光戲院時，當年業主原本不願讓他續租，但他寫了一封聲淚俱下的信，向業主保證會用新曲目令觀眾感動，重振香港粵劇。12年過去，期間他寫了多部受歡迎劇目，在最後一場演出中，所有觀眾均聚精會神，專心觀賞。

儀式0時後舉行 「搭正12點都唔得，會沖」

李居明提到，因他本身是命理師，經過計算必須在經過凌晨0時才可進行儀式，「搭正12點都唔得，會沖。」在越過0時09分後，他公布將進行此歷史性儀式。在全場觀眾倒數後，新光戲院外的霓虹招牌關燈、門外大閘除除落下，以及大堂的球形燈關上，正式道別新光。

在3月4日凌晨0時16分熄燈儀式過後，台上的布幕也合起來。新光戲院主席李居明說新光文化精神會在香港其他地方開花結果。（梁鵬威攝）

「新光係一個硬件，儘管佢冇咗，但精神永遠存在」

李居明說：「新光係一個硬件，儘管佢冇咗，但係佢嘅軟件——就12年裡邊我哋37套戲譜，另外我哋新光精神永遠存在，所以出面嘅戲院我哋可以繼續去上映我哋粵劇，喺未來日子裡面，我希望可以有好多新嘅文化形式去演出，能夠繼續延續新光精神。」

他表示，「大概好快將來，我相信我就可以為大家公布。但係依家好多嘢都未成形、都未知，只要有熱情、大家繼續支持新光，新光嘅文化精神一定可以繼續喺香港其他地方開花、結果。」

最後一齣《小平你好》 全場爆滿

新光戲院周一上演最後一齣《小平你好》，戲目於晚上7時30分上演，不少觀眾在新光戲院大堂排隊等候入場，當中包括有米雪、江美儀及黃夏蕙等等。黃夏蕙更是一連兩晚捧場，她指曾在新光演出多次，對戲院關門非常不捨，特別到來緬懷。江美儀稱，新光戲院交通方便，地點也有很多食肆，對於表演者來說，戲院關門令人可惜。

▼3月3日 新光戲院結業夜大批戲迷及市民捧場▼



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戲院門外及斜對面行人路逼滿等待看熄燈人群

踏入11時多，在新光戲院門外，以及對面的港鐵北角站B出口，都逼滿人群，等待拍攝關燈及拉閘的一刻。警方派員封起過路線，不時有市民為佔據有利位置阻礙車路或過路線，而被警方用電筒照射，勸喻返回行人路。

到周二（4日）凌晨約0時16分，新光戲院正式熄燈，熄燈儀式經劇院外的大電視轉播，不少人跟隨主持人倒數十秒，熄燈後有市民歡呼、拍掌，向完成歷史任務的新光致意；亦有不少人在已經落閘的戲院外拍照留念。

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▼3月3日 新光戲院結業．老中青市民到來緬懷▼



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新光戲院於1972年開幕，全院共有逾1,700個座位，在粵劇鼎盛年代大受歡迎。隨著娛樂選擇愈來愈多，全院滿座的光景不再。 至1980年代末期，不少民營劇院都被收購，新光成為為數不多的民營戲院。

到了21世紀，粵劇發展更加艱難， 新光戲院曾屢傳結業危機。至2012年由李居明當「白武士」，於租約屆滿前最後數日，成功以100萬元月租，讓新光戲院續命至今，但一直是「蝕本生意」。

▼3月2日 新光戲院結業前一晚滿座▼

