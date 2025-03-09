港大研究：睡眠質量差影響大腦「廢物清除系統」　損害長者記憶力

港大最新研究發現睡眠質量欠佳，將影響大腦「廢物清除系統」，從而損害長者記憶力。研究調查72名長者的磁振造影掃描和睡眠記錄，顯示睡眠質量差，會抑制恢復性的膠淋巴系統，對大腦功能產生不利影響。



港大研究顯示睡眠質量影響大腦「廢物清除系統」，從而損害長者記憶力。（香港大學提供相片）

該研究由港大心理科學與臨床心理學講座教授李湄珍領導，在許多睡眠不佳與腦部功能衰退有關的研究基礎上，進一步為睡眠質量通過潛在的神經關係，影響認知健康提供證據。李湄珍表示，睡眠質量欠佳的長者經常抱怨記憶力受損。是次研究結果為睡眠、膠淋巴系統和多模態大腦網絡之間的互動提供了新視角。

睡眠差抑膠淋巴系統 或與阿茲海默症、癲癇相關

該項研究專注於膠淋巴系統，這是一種在清除大腦廢物中起關鍵作用的液體運輸途徑。對於長者而言，該系統效率是決定大腦健康的重要因素。膠淋巴系統功能障礙會累積壞蛋白質，近期研究已將這一過程與包括阿茲海默症、帕金森症和癲癇在內的多種神經系統疾病聯繫起來。

團隊調查72名長者的磁振造影掃描和睡眠記錄，發現睡眠質量差會抑制恢復性的膠淋巴系統，對正常大腦功能產生不利影響。李湄珍表示，睡眠通過膠淋巴系統對人類大腦網絡的影響，進而影響長者的記憶表現，保持高效的膠淋巴功能應能促進健康老化。