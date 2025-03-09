瞓得少是基因決定？長期睡眠不足恐引致3危機增心血管疾病風險

大多數人若每晚睡眠少於7小時，隔天通常會感到疲憊、思緒遲鈍，但最新科學研究發現，有少數人天生只需6小時甚至更少睡眠，就能保持精力充沛，這群人被稱為「自然短睡者」。



睡得少有「3特別基因」互相作用

加州大學舊金山分校神經學教授傅瑩慧（Ying-Hui Fu）及其團隊透過一系列研究，揭示了這種現象背後的基因奧秘，這種突變基因「DEC2」會影響調節清醒的Orexin激素，使擁有者在夜晚睡得更少，但白天依然充滿活力。隨後團隊又陸續發現三種與短睡相關的基因突變，包括ADRB1、NPSR1和mGluR1。

7問題自我檢視、改善作息（按圖👇👇👇）

+ 9

相關文章：睡覺｜一躺下就秒睡竟是身體警號！7問題檢測「睡眠債」改善作息

ADRB1基因突變會影響腦幹中促醒神經元的活性，使短睡者更容易清醒並保持警覺。NPSR1基因則使攜帶者即使睡眠不足，記憶力和認知表現也不會明顯下降。mGluR1基因突變則增加了大腦神經元的活性，使這些人能以較少睡眠時間維持正常功能。這些基因突變共同作用，讓自然短睡者在睡眠時間較短的情況下，依然能維持清晰思考與充沛體力。

「睡眠需求」主要由年齡決定

傅瑩慧提到，「短睡者」與一般人最大的區別在於，他們不需依賴鬧鐘、咖啡或其他外力輔助，就能自然清醒並保持清新頭腦。除了基因，年齡也是影響睡眠需求的重要因素，例如嬰兒、兒童和青少年因生長發育所需，睡眠時間較長，而隨著年齡增長，成年人所需的睡眠時間會逐漸減少，但大多數成人仍需7至9小時睡眠才能維持最佳狀態。

相關文章：睡眠不足｜熬夜後身體總是疲累？3招補元氣10分鐘午睡助回復精力👇👇👇

+ 4

長期睡眠不足 恐增加心血管疾病、糖尿病風險

許多人希望透過調整生活習慣或訓練自己成為「短睡者」，但目前科學研究顯示，睡眠需求主要由基因和年齡決定，無法被後天改變，部分人能透過外力暫時保持清醒，但長期睡眠不足會影響認知能力、反應速度，還會增加罹患心血管疾病、糖尿病和抑鬱症等風險，建議民眾還是要聽從身體需求，保持每晚7至9小時的充足睡眠。

相關文章：減肥｜沒睡飽小心1年胖26公斤！醫生揭睡眠不足帶來5大身體影響👇👇👇

+ 7

聽從身體需求 保持充足睡眠最好

傅瑩慧提醒，雖然「自然短睡者」聽起來有很多優勢，但這類人群在總人口中比例極低，因此不應盲目效仿，對大多數人來說，充足且高品質的睡眠才是保持身心健康、提高工作與生活效率的關鍵。

延伸閲讀：

延緩老化2年齡是關鍵！44歲與60歲明顯體質轉變 這樣做抗老

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

