深水埗南昌站一帶黃花風鈴木綻放如黃金星海　附6大賞花點及交通

踏入3月，雖然本港天氣忽熱忽冷，但無阻花期來臨。近日正值黃花風鈴木花期，數個賞花地點盛放金黃花海，正是賞花好時節。其中深水埗南昌公園及過渡性房屋「雅匯」旁的黃花風鈴木，今日（9日）已見綻放，猶如「盡是黃金甲」美景，吸引不少途人停下打卡。另本文列出6大賞花熱點，並附交通資訊，供愛花人士趕快前往賞花。



踏入初春3月，各區黃花風鈴木盛開。3月9日所見，位於過渡性房屋「雅匯」旁的幾棵黃花風鈴木一片金黃，吸引市民觀賞打卡。（盧翊銘攝）

黃花風鈴木又名黃鐘木，原本生長於中南美洲的墨西哥至委內瑞拉一帶，是紫葳科落葉喬木，樹高可達20米。開花時，花葉不相見；花開金黃，形狀如風鈴，盛放時一球球金黃色花序高掛枝頭，滿目黃金。

踏入初春3月，各區黃花風鈴木盛開。3月9日所見，深水埗南昌站一帶「盡是黃金甲」。（盧翊銘攝）

黃花風鈴木在本港通常3月開花，每株樹的花期約一、兩周。根據康文署截至3月6日的「開花情報」，石湖墟賽馬會遊樂場約40棵黃鐘木幾乎全數盛開。記者今（9日）到種植約150棵黃花風鈴木的南昌公園，園内滿園春色，入目盡是金燦燦的黃花風鈴木，吸引不少途人停下腳步，舉起手機打卡。

▼南昌公園黃花風鈴木綻滿園▼



位置：九龍深旺道20號

交通：可乘搭巴士路線 12, A21, 701, 701S, 971；或港鐵南昌站D1出口

▼熱門賞花地點：石湖墟賽馬會遊樂場▼



位置：上水寶運路6號

交通：上水港鐵站 A4 或D1出囗，步行約8分鐘

▼熱門賞花地點：大埔海濱公園▼



位置：香港新界大埔大發街大埔海濱公園

交通：可乘坐九巴72A、73、73X、75X、271、275R、74K、75K、71K或71S號巴士，或選乘K17號港鐵接駁巴士；或由大埔墟港鐵站B出口出發，步行30分鐘。

▼熱門賞花地點：樂富遊樂場▼



位置：九龍樂富杏林街1號

交通：樂富港鐵站 B出囗，步行約5分鐘

▼熱門賞花地點：機場黃花風鈴木徑▼



位置：赤鱲角過路灣路（近機場古物園）

交通：乘搭城巴E11、E11A、E21、E21D、E22、E22A、E23、E23A或S56號綫或專綫小巴901號綫，於國泰城 （東）站下車，沿東岸路及駿群路北行至過路灣路，在過路灣路兩旁欣賞黃花花海。

▼熱門賞花地點：天水圍天柏路公園▼



位置：香港天水圍天柏路26號

交通：天水圍港鐵站E3出口，步行約15分鐘，或輕鐵705、706 在銀座站步行約1分鐘