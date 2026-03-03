黃花風鈴木6推介｜機場花海逾200棵盛放　深水埗近地鐵打卡必去

黃花風鈴木盛放中！春天除了賞櫻，點少得超壯觀的黃金花海？踏入3月，全港各區的黃花風鈴木陸續報到，當中最強推介必定是機場黃花風鈴徑，逾200棵黃花風鈴木現已全面盛開，形成一條夢幻金黃隧道！《好食玩飛》為大家整合了機場交通教學，以及全港另外5個賞花熱點，趁本周末天氣好，即刻出發打卡！



香港的黃花風鈴木通常在3月開花。（機管局官網圖片）

黃花風鈴木每年3月開花 花期約一、兩周

黃鐘木又名黃花風鈴木，原生於中南美洲的墨西哥至委內瑞拉一帶，是紫葳科落葉喬木，樹高可達20米。開花時，花葉不相見；花開金黃，形狀有如風鈴，盛放時一球球金黃色花序高掛枝頭，滿目黃金。黃花風鈴木在香港通常3月開花。每株樹的花期甚短，為時約一、兩周。

黃花風鈴木賞花地點【1】機場黃花風鈴木徑

香港最大規模的黃花風鈴木種植點，莫過於東涌黃花風鈴徑！兩旁種植了超過200棵黃花風鈴木，變身黃金大道，現正開放予市民免費參觀。機管局網站提醒，請勿在黃花風鈴徑範圍內踐踏草地、攜帶寵物或操作小型無人機。

機場黃花風鈴木徑

地點：赤鱲角過路灣路（近機場古物園）

交通：

E巴士路線

乘搭往機場方向E線巴士，於國泰城或國泰城（東）巴士站下車，然後向香港國際機場古物園方向，沿東岸路及駿群路前行。

S1巴士路線

乘搭巴士路線S1，由東涌港鐵站出發，於飛機燃料庫或國泰城（東）巴士站下車；或由機場出發，於飛機燃料庫或國泰城（東）巴士站下車。



黃花風鈴木賞花地點【2】樂富遊樂場

市區想睇花，樂富遊樂場是個不錯的選擇。園內共種植了約24棵黃鐘木，目前開花指數同樣高達4分，住在九龍區的朋友下班或趁周末快閃去打卡最合適。

樂富遊樂場

地點：九龍樂富杏林街

交通：樂富站B出囗，步行約5分鐘。



黃花風鈴木賞花地點【3】將軍澳單車館公園

將軍澳單車館公園不只有櫻花，園內中央草坪附近種植有39株黃鐘木。每逢盛放時，滿樹綻放金黃色花朵，配合廣闊草坪，最適合野餐兼打卡。這裡絕對是設施最完善的賞花點，除了有超大片人工湖影倒影外，還有適合兒童的極限運動場。

香港單車館公園

地點：將軍澳寶康路105-107號

交通：坑口站B2出口/將軍澳站A1出口。



黃花風鈴木賞花地點【4】石湖墟賽馬會遊樂場

根據康文署官方資料，位於上水的石湖墟賽馬會遊樂場共種植了約40棵黃鐘木，種植數量是康文署轄下之冠！目前的開花指數已達4分，是今年新界北區的賞花首選！除了賞花，這裡設有頗具規模的滾軸溜冰場。

石湖墟賽馬會遊樂場

地點：上水寶運路6號

交通：上水站A4或D1出囗，步行約8分鐘。



黃花風鈴木賞花地點【5】天水圍公園

雖然天水圍公園的數量相對較少，官方紀錄為約10棵，但由於樹木集中且繁花盛開時亦相當迷人，對於元朗及天水圍街坊來說依然是賞花的熱點。

天水圍公園

地點：天水圍天瑞路6號

交通：輕鐵天瑞站。



黃花風鈴木賞花地點【6】深水埗富昌邨

深水埗富昌邨、南昌社區中心對面便有黃花風鈴木，地下還有充滿童趣的彩繪，影相打卡一流！而且交通方面，距離南昌站D2出口只需5分鐘步行時間，是市區中交通方便的黃花風鈴木打卡點！

深水埗南昌街

地址：南昌富昌邨（南昌社區中心對面）

交通：港鐵南昌站D2出口步行5分鐘。



