天文台錄市區27度創今年新高　機場島黃花風鈴木爆開成「黃金路」

一股溫暖潮濕的海洋氣流正影響廣東沿岸，本港今日（2日）早晚潮濕有霧，氣溫上升，天文台在下午近4時，錄得市區（天文台尖沙咀總部）氣溫攝氏27度，創今年新高。春暖花開，赤鱲角機場島的黃花風鈴木近日盛開，形成一條「黃金路」。



一道冷鋒會在星期二（4日）橫過廣東，天文台料本港初時局部地區有雷暴，氣溫會由星期三（5日）開始顯著下降，當日為二十四節氣的「驚蟄」，氣溫介乎17至20度，多雲及有幾陣雨。



春暖花開，赤鱲角機場島的黃花風鈴木盛開，3月2日有不少人前來觀看打卡。(市民Iris Lam提供圖片）

3月2日各區截至下午5時10分錄得的最高氣溫。（天文台圖片)

天文台指出，一股溫暖潮濕的海洋氣流正影響廣東沿岸，本港今日下午回暖，相對濕度升至90%左右。天文台在下午近4時，錄得市區氣溫攝氏27度。

有12個分區氣象站錄得28度或以上，當中以北區大隴最高，達29.2度， 同區的上水也有29度，石崗則錄得28.9、打鼓嶺升至28.8度；荃灣城門谷也錄得29.0，元朗公園公園則有28.9，沙田高至28度，而坪洲則有28.4度。

市區方面，跑馬地及九龍城均錄得28.2，而深水埗及黃大仙則升至28度。

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天文台3月2日下午4時半更新九天天氣預報，可見未來一周氣溫高低波動大。（天文台圖片)

天文台3月2日下午4時半更新九天天氣預報，可見未來一周市區氣溫高26度，最低14度。（天文台圖片)

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