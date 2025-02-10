陳國基晤聯合國糧農組織總幹事　稱期待加強交流合作

署理行政長官陳國基周一（2月10日）與到訪的聯合國糧農組織總幹事屈冬玉會面，環境局局長謝展寰、漁護署署長黎堅明亦有出席。陳國基表示，期待香港與糧農組織有更多合作，加強知識交流、促進區域合作，為全球糧食安全和可持續發展進一步貢獻。



圖為2025年2月10日，署理行政長官陳國基（右）與到訪香港的聯合國糧食及農業組織總幹事屈冬玉會面。（政府新聞處圖片）

陳國基歡迎屈冬玉率團訪港，表稱香港正推動漁農業整體升級轉型，邁向現代化和可持續發展，而早前香港制訂的《漁農業可持續發展藍圖》，亦就此訂立具體工作目標。

他指出，香港與糧農組織一直有不少合作，例如漁農自然護理署早前參與撰寫糧農組織有關非洲豬瘟的一系列指引，以支援亞洲地區的小型養豬戶應對非洲豬瘟疫情，相關指引現時已廣泛受亞洲國家／地區所採用。

屈冬玉則感謝特區政府對糧農組織的支持，期待未來開展更加緊密的合作。