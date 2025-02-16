啟德體育園｜陳國基：開幕工作進入最後階段　下周有兩場小型演練

啟德體育園將於3月1日正式啟用，今日（16）進行開幕前最後一次演練，參與人數超過5萬人。政務司司長陳國基指，體育園的開幕準備工作已經進入最後階段，將在未來一星期進行兩場較小型的演練，並總結所有演練的經驗，做好人群流向及交通數據等分析。



陳國基指今次是啟德體育園第2次進行3個場館同時運作、同時散場的大型演練，參與者有約一半為公眾人士，是最多公眾參與的一次演練。此外，今次表演及幕後工作人員達600人，讓體育園更充分測試各項節目製作方面的準備及協調水平。

陳國基指，體育園的開幕準備工作已經進入最後階段，將總結所有演練的經驗，做好人群流向及交通數據等分析。（資料圖片/廖雁雄攝）

陳國基指，這次演練亦測試了「離場易」，警方會繼續收集使用者的意見，改善該平台的運作。他又表示，今日除了視察觀眾進場時的安檢程序、離場秩序以及宋皇臺道巴士及的士上落客區的運作外，亦視察了警方在體育園內的指揮中心，以及由保安局、文體旅局、警務處、運輸署、康文署、民安隊、醫療輔助隊、體育園公司、港鐵公司等進駐的聯合協調中心，確保各範疇緊密合作，相互協調，各項運作井然有序。

陳國基指，體育園在未來一星期仍會進行兩場較小型的演練，當局會好好總結這些演練的經驗，做好人群流向及交通數據等分析工作。

楊何蓓茵表示，今日有逾3萬2千名公務員參與。（資料圖片)

公務員事務局局長楊何蓓茵表示，政府過去多月就啟德體育園進行超過15場不同規模和性質的測試和演練，1月24日及2月4日兩場大型演練各有逾4.4萬名公務員參與，今日則有逾3.2萬名公務員參與。

她表示，這次各部門管理層全力以赴，按其運作需要做好部署，妥善安排及分配人手；部分部門在新春前後工作繁忙，但仍騰出人手參加演練，不但令管理層重新編排工作，也令公務員處理工作之餘，仍需前赴演練這份額外任務，充分發揮出部門間、公務員團隊裡「同一個政府」的精神。

鄧炳強表示，今日參與演練的人數超過5萬人，保安局與各紀律部隊做足準備，確保入場安檢、現場秩序、人流管制、離場安排等一切順暢。（資料圖片/廖雁雄攝）

保安局局長鄧炳強表示，今日參與演練的人數超過5萬人，保安局與各紀律部隊做足準備，確保入場安檢、現場秩序、人流管制、離場安排等一切順暢，亦要配合現場情況即時應變。局方會綜合多次演練的經驗，為開幕日及日後活動做好部署，有信心啟德體育園將會成為國際首屈一指的體育地標。