蛇年｜陳國基：外地旅客升逾一成　市面興旺　籲撐留港消費

去年訪港旅客達4500萬人次。政務司司長陳國基今日（1日）在電台節目指，去年訪港旅客較前年增加3成，而今年年廿九至初四的外地旅客增加逾一成。他表示，農曆新年市面興旺，酒店和零售業均反映生意不錯，希望市民選擇北上消費之餘，亦考慮支持留港港消費，認為香港同樣有價廉物美、性價比高的選擇。



圖為2025年1月1日，港鐵亦加開特別班次，疏導未能趕及乘搭港鐵東鐵綫往羅湖的尾班車的乘客，讓他們可在上水站乘搭特別加開的九巴N73號線前往落馬洲（新田）公共運輸交匯處（新田皇巴站），轉乘通宵服務的落馬洲—皇崗過境穿梭巴士（皇巴）返回深圳。（運輸及物流局Facebook圖片）

陳國基：農曆年整體交通暢順

至於本次農曆新年假期期間，所有管制站、口岸會維持現行通關時間。陳國基表示，由於社區有大型的跨年活動，故毋須延長通關時間，不過有特意安排通宵巴士在上水站接載市民，認為農曆年整體交通暢順。

陳國基（鄭子峰攝）

市面情況較好 呼籲市民支持留港消費

對於市面消費情況，陳國基表示，酒店及零售業界都認為今年情況較好，他昨日邀請立法會議員到沙田一間屋邨食肆用膳，亦見到全部滿座。他呼籲市民支持在港消費，認為香港同樣有價廉物美、性價比高的選擇。

深水埗南昌社區客廳8月29日底舉行開幕禮。當日除了政務司司長陳國基（右五）任主禮嘉賓外，恒基地產主席李家誠（右四）及太太李徐子淇（右三）都有出席。（盧翊銘攝）

此外，陳國基表示，未來會增設最少4個社區客廳，希望商界支持令更多市民受惠。對於由他領導跨部門行動小組推行的「共創明Teen計劃」，他指首兩期有6800人參加，有大學評估參加者在不同指標方面均有進步，認為計劃受歡迎、會延續下去。