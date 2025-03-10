桌球大獎賽趕客｜主辦方指園方列明晚上11時清場　一文看清羅生門

於啟德體育園舉行的世界格蘭披治桌球大獎賽昨日（9日）完結，由澳洲球手羅拔臣奪冠。縱觀整個賽事，最搶風頭是「逐客令」風波。賽事首日（4日）超時，賽會晚上11時15分左右，要求觀眾在當前的一局結束後就離場，惹來現場球迷鼓譟。



文體旅局局長羅淑佩於曾表示擔心市民沒交通工具回家，於是要求觀眾離開。風波連日發酵，曾有指主辦方拒絕繳付超時費，至昨日及今日主辦方向傳媒否認「趕客」，又把矛頭指向啟德體育園，稱去年12月園方列出「清場時間」為晚上11時。賽會多次表明比賽在無法晚上11時完結，更提出支付超時費，但未獲明確回覆。下令「逐客」的羅生門，責任誰屬？各方說法，以下一文看清。



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3月4日：比賽首日逐客

格蘭披治桌球大獎賽首日比賽，晚上第二場賽事、在一號枱舉行的加蘭韋爾遜對沙治，較原定時間遲開始，打到局數2：2。至晚上11時15分，屏幕顯示通告，指「根據場地使用限制」，要求觀眾在當前的一局結束後就離場。通告的英文版用上「curfew」（宵禁）一詞。時場內仍有數十名觀眾，當中10多人與主辦方理論，亦有表明會向消委會投訴。

賽會代表、F-Sports Promotion Limited總裁封歡歡稱，是在晚上11時與場館協調時，才知道觀眾要在午夜前離開，又指：「內地場館無時間限制」，多番強調球迷留下是最忠實的表現，主辦很重視球迷情緒，惟場館沒有意識到觀眾會留到較後時間；賽會並向受影響觀眾表示會「盡快解決，在明天開波前解決」，惟未有交代解決方案。

大會現場屏幕出現這段通告，要求所有現場觀眾離場。

3月5日：羅淑佩解畫

主辦方早上兩度發聲明，對於有觀眾無法觀賞整場賽事，主辦方「深表歉意」。聲明又指已確保未來所有晚上賽事。入場觀眾可以完賽後才離場，同時公布持門票的觀眾可兌換其餘場的門票。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩指今次事件涉及主辦單位與園區磨合問題，惟「去到請觀眾離開點都唔理想」，並就此向受影響觀眾表達關心及致歉。她提到超時涉及場租問題，亦擔心觀眾沒公共交通工具乘搭回家，始終沒有透露是誰下令「逐客」。

文體旅局局長羅淑佩（右三）在內的主禮嘉賓一同進行開球禮。（梁鵬威攝）

羅淑佩在「逐客令」事件翌日見記者，交代事情。（鄭子峰攝）

啟德體育園回應事件，指園方與活動主辦方及相關持份者一直保持密切溝通，指，已與活動主辦方協調安排交通離開啟德體育園，餘下相關賽事，現場觀眾可觀賞直至賽事結束。

後來奪得賽事冠軍的球手羅拔臣談及首日賽事的混亂場面，直言情況「有些奇怪」，甚至指出：「有人說有宵禁（curfew）什麼的，所以人們要離開。」

3月6日：啟德安排接駁巴士

第二日比賽至凌晨1時24分。園方安排4班免費接駁巴士，每架巴士最多可容納49人，從啟德青年運動場到旺角上海街，在比賽結束後半小時開出。

實政圓桌立法會議員田北辰邀請其兄長、自由黨前主席田北俊欣賞賽事。田北辰趁兩場賽事間空檔去洗手間，及後被工作人員以賽局已開始為由拒諸門外，未能觀看下一場賽事。

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3月7日：消委會接4宗投訴

消委會總幹事黃鳳嫺表示，接獲12宗與桌球大獎賽有關投訴，當中8宗涉不滿「火箭」奧蘇利雲退賽、4宗涉被趕走。主辦方向會方表示除了換票，亦提出贈送球賽紀念品等方案，但退票不在考慮之列。

3月8日：政府稱評估是否全批1700萬補助

大獎賽獲大型體育活動事務委員會頒授「M」品牌認可，並獲「M」品牌上限的 1700 萬元補助金。文體旅局回應指，主辦方須在活動結束後6個月內向局方提交評估報告及經審計的帳目報表。局方會檢視賽事及報告，以監察及評估活動安排，再決定最終資助金額。

「世界格蘭披治桌球大獎賽」來到四強戰階段，大會在開賽前安排香港桌球名將傅家俊與名宿「白旋風」韋德（Jimmy White）進行表演賽。傅家俊談及首日的「趕客」風波時，他直言香港首次舉辦如此大型的賽事，小失誤在所難免。

傅家俊大讚表演賽氣氛佳，笑言「唔夠喉」。（趙子晉攝）

3月9日：封歡歡稱趕客跟費用無關

「墨爾本機器」尼爾羅拔臣（Neil Robertson）以10：0，奪得首屆在香港舉辦的「世界格蘭披治桌球大獎賽」冠軍。

賽事主辦公司 F-Sports Promotion Limited 負責人封歡歡接受無綫新聞訪問，稱「可以負責任地告訴大家，跟費用完全沒有關係」，指主辦方願意付加時費。至於事件起因，她稱「矛盾有很多，比如說時間約定、我們的應急預案」、「那時候有很多很多的考慮，我們選擇了我們認為讓大家受到影響最小的方式」。

封歡歡又指，「我們不想指責任何一方，因為這個賽事能順利舉行是大家共同努力的結果」。被問到會否擔心因事件被政府削減「Ｍ」品牌1,700萬元資助，封歡歡指，會尊重政府決定，「這是需要改進的過程，我們不可能說一下子就把它（賽事）做得非常完美」。

《南華早報》則取得園方發送的電郵，解釋「宵禁」是為了「盡量減少外出時造成的噪音問題」。

2025年1月，封歡歡（右一）分別以F-Sports Promotions Limited的董事身份出席世界格蘭披治桌球大獎賽的新聞發布會。（大會圖片）

3月10日：主辦方指合約列清場時間晚上11時

賽事主辦方F-Sports Promotion Limited向《明報》透露，去年12月與園方商討合約時，園方列出「清場時間」為晚上11時。主辦方即時表明願付加時費。及後雙方有口頭協議「一切以實際情況爲準」。

主辦方又聲稱至2月底收到園方正式通知，體藝館「工作時間」只能到晚上11時。主辦方向園方提出反對，園方人士指需與管理層溝通、管理層要再開會協商。到開賽前一天，即開賽前一日（3日）園方仍未有明確答覆，到晚上就發生「趕客」事件。

《香港01》正向啟德體育園查詢。