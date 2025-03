桌球大獎賽｜啟德「宵禁」暫無單位認責　主辦方曾於內地辦桌球賽

啟德體育園周二(4日)舉行的世界格蘭披治桌球大獎賽發生「趕客」風波,事後被揭當晚場館的公告英文版本指,大會提早午夜前清場是基於「local curfew rules in place for the venue(該場地的本地宵禁規則)」,有別於中文版稱因「場地使用限制」。

主辦賽事的F-Sports Promotions Limited是去年才成立,公司董事是內地人封歡歡,當晚有出現向球迷解話的封歡歡。內地有同名為封歡歡的人士,旗下公司曾協辦在2023年在天津舉行的世界桌球國際錦標賽。

《香港01》正向啟德體育園、主辦單位F-Sports Promotions Limited、文化體育及旅遊局查詢,正候回覆。



3月4日晚上11時許,大會現場屏幕出現這段通告,要求所有現場觀眾離場。通告的中文版本解釋清場原因為「根據場地使用限制」,而英文版卻是「Due to local curfew rules in place for the venue(基於該場地的本地宵禁規則)」。

世界格蘭披治桌球大獎賽的主辦方是世界桌球巡迴賽及F-Sports Promotions Limited(鋒體育推廣有限公司),後者在2024年3月於香港註冊成立,公司註冊地址是秘書公司,唯一董事兼股東是封歡歡,用中國護照註冊,報住河北省廊坊市固安縣。

2025年1月,莫華彤(左一)、莫華倫(左三)及封歡歡(右一)分別以F-Sports Promotions Limited的董事及榮譽主席身份出席世界格蘭披治桌球大獎賽的新聞發布會。(公關發相)

今年1月及2月,世界格蘭披治桌球大獎賽發出的兩份新聞稿指,全國政協委員莫華倫是F-Sports Promotions的榮譽主席,其胞兄莫華彤是公司董事,兩人都有出席新聞發布會。不過,F-Sports Promotions的公司註冊資料從無莫華彤出任董事的紀錄,大獎賽3月4日開幕當日發出的新聞稿改稱他為公司總監。

封歡歡亦是香港桌球學院有限公司(HongKong Billiard Sports Academy Limited)的唯一董事,公司於2025年1月成立,由F-Sports Promotions全資持有。

據F-Sports Promotions Limited早前發出的新聞稿,香港桌球學院為該公司及世界職業桌球協會(World Professional Billiards and Snooker Association)合辨,會在世界格蘭披治桌球大獎賽期間在啟德零售館開幕。

內地傳媒報道,封歡歡曾以中國企業投資協會副秘書長身份,出席2023世界桌球國際錦標賽的開球儀式。(中視體育)

翻查資料,內地有同名為封歡歡的人士,出任北京「二環文化產業有限公司」的法定代表人兼大股東。該公司的業務包括會議、展覽服務、組織體育競賽,曾於2023年協辦在天津舉行的2023世界斯諾克國際錦標賽(港譯「世界桌球國際錦標賽」),成為「新香港人」的卓林普(Judd Trump)和「火箭」奧蘇利雲(Ronnie Antonio O'Sullivan),以及香港的傅家俊都有參與。

據內地傳媒報道,封歡歡當晚以中國企業投資協會副秘書長身份出席錦標賽的開球儀式。中國企業投資協會的網頁介紹,封歡歡生於1982年,籍貫河北,是中共黨員。

在周二(4日)的首個比賽日,到晚上11時左右,現場仍有不少觀眾。(趙子晉攝)

《香港01》向啟德體育園、主辦單位F-Sports Promotions Limited及文化體育及旅遊局查詢,當日清場通知的公告是由哪一個單位決定、為何公告的中英版會有所不同、為何英文版以宵禁為由驅逐觀眾離場、將如何檢視發佈資訊的安排,正候回覆。

羅拔臣周三訪問時表示留意到球迷被趕的消息,他坦言情況有點奇怪。(趙子晉攝)

啟德體育園周二(4日)舉行的世界格蘭披治桌球大獎賽賽事超時,賽會突然在晚上11時15分「趕客」,要求觀眾在當前的一局結束後就離場,惹來現場球迷不滿。事後,有現場相片揭示當晚場館的公告英文版本指,大會提早午夜前清場,是基於「local curfew rules in place for the venue(該場地的本地宵禁規則)」,有別於中文版稱因「場地使用限制」。

參賽球手尼爾羅拔臣在周三(5日)談及首日賽事的混亂場面,他表示看新聞時留意到,直言情況「有些奇怪」,甚至指出:「有人說有宵禁(curfew)什麼的,所以人們要離開。」

世界桌球大獎賽|英媒關注啟德「趕客」事件 稱場面古怪不尋常

英國《每日鏡報》對「趕客」事件的報道,內文用上「午夜宵禁(midnight curfew)」的字眼。(網上截圖)

立法會議員何敬康接受傳媒訪問時指,指事件不是「寫錯中英對照咁簡單」,形容是「小學生都不應犯的錯誤」,會對香港的形象造成影響。

主辦單位、F-Sports Promotions負責人封歡歡4日晚上曾現身向觀眾解話,稱是在晚上11時與場館協調時,才知道觀眾要在午夜前離開,又指「內地場館無時間限制」,多番強調球迷留下是最忠實的表現,主辦很重視球迷情緒,惟場館沒有意識到觀眾會留到較後時間。

文體旅局局長羅淑佩(右三)在內的主禮嘉賓一同進行開球禮。(資料圖片/梁鵬威攝)

主辨方事後兩度發出聲明致歉,並提出補償方案,讓受影響觀眾的觀眾,兌換5日或6日的門票,但就無提出退款選項。文化體育及旅遊局局長羅淑佩指,事件涉及主辦單位與園區磨合問題,形容「去到請觀眾離開點都唔理想」,已要求主辦方起確保觀眾能觀看賽事直至完結為止。

3月5日,啟德體育園安排4班免費接駁巴士,接載觀眾至從旺角上海街。(資料圖片/趙子晉攝)

賽會與啟德體育園溝通後,確保所有球迷皆可逗留至餘下賽事完成,園方亦安排4班免費接駁巴士,接載觀眾從啟德青年運動場到旺角上海街,在比賽結束後半小時開出。翌日的賽事在凌晨12時前完成,近百名球迷離場時,體育專員蔡健斌與F-Sports Promotion Limited總裁封歡歡亦在場視察。

消委會總幹事黃鳳嫺周五(7日)表示,消委會已接獲12宗與桌球大獎賽有關投訴,當中8宗涉不滿「火箭」奧蘇利雲退賽、4宗涉被趕走,指已聯絡到主辦方,認為主辦方處理時應更人性化,加入退票選項。