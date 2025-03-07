世界桌球大獎賽｜現場「趕客」通告英文版：因curfew（宵禁）清場
撰文：威廉神
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在啟德體藝館舉行的「世界格蘭披治桌球大獎賽」周二（4日）晚11時多發生「趕客」風波，大會在比賽未完之下，要求所有觀眾離開。根據現場屏幕的訊息，中、英文版本通告略有不同，英文版用上「curfew（宵禁）」的字眼，而中文版則解釋為「場地使用限制」。澳洲桌球手尼爾羅拔臣其後接受訪問時，亦以為有宵禁，而且英國傳媒報道此事時，亦用上午夜宵禁的字眼。
星期二是世界桌球大獎賽的首日賽事，打到晚上11時多，加蘭韋爾遜對沙治以及吳宜澤對龐俊旭兩場比賽都未完場，但大會要求所有現場觀眾離開，引起現場球迷鼓譟。
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現場的屏幕顯示通告，請觀眾在午夜前離開。中文版本的通告解釋：「根據場地使用限制，觀眾需於午夜前離開場館。」但英文版本的通告內容卻有不同：「Due to local curfew rules in place for the venue it has to be clear of the public by midnight（基於本地宵禁規例，場館必須在午夜前清場。）」
參賽球手尼爾羅拔臣在周三談及首日賽事的混亂場面，他表示看新聞時留意到，直言情況「有些奇怪」，甚至指出：「有人說有宵禁（curfew）什麼的，所以人們要離開。」
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英國傳媒跟進這件事時，在報道中亦用上宵禁的字眼，例如英國《每日鏡報》表示啟德體育園有「午夜宵禁（midnight curfew）」。
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