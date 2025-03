世界桌球大獎賽｜現場「趕客」通告英文版：因curfew（宵禁）清場

在啟德體藝館舉行的「世界格蘭披治桌球大獎賽」周二(4日)晚11時多發生「趕客」風波,大會在比賽未完之下,要求所有觀眾離開。根據現場屏幕的訊息,中、英文版本通告略有不同,英文版用上「curfew(宵禁)」的字眼,而中文版則解釋為「場地使用限制」。澳洲桌球手尼爾羅拔臣其後接受訪問時,亦以為有宵禁,而且英國傳媒報道此事時,亦用上午夜宵禁的字眼。



3月4日晚上11時許,大會現場屏幕出現這段通告,要求所有現場觀眾離場。通告的中文版本解釋清場原因為「根據場地使用限制」,而英文版卻是「Due to local curfew rules(基於本地宵禁規例)」。

星期二是世界桌球大獎賽的首日賽事,打到晚上11時多,加蘭韋爾遜對沙治以及吳宜澤對龐俊旭兩場比賽都未完場,但大會要求所有現場觀眾離開,引起現場球迷鼓譟。

現場的屏幕顯示通告,請觀眾在午夜前離開。中文版本的通告解釋:「根據場地使用限制,觀眾需於午夜前離開場館。」但英文版本的通告內容卻有不同:「Due to local curfew rules in place for the venue it has to be clear of the public by midnight(基於本地宵禁規例,場館必須在午夜前清場。)」

英國《每日鏡報》對「趕客」事件的報道,內文用上「午夜宵禁(midnight curfew)」的字眼。(網上截圖)

參賽球手尼爾羅拔臣在周三談及首日賽事的混亂場面,他表示看新聞時留意到,直言情況「有些奇怪」,甚至指出:「有人說有宵禁(curfew)什麼的,所以人們要離開。」

羅拔臣周三訪問時表示留意到球迷被趕的消息,他坦言情況有點奇怪。(趙子晉攝)

英國傳媒跟進這件事時,在報道中亦用上宵禁的字眼,例如英國《每日鏡報》表示啟德體育園有「午夜宵禁(midnight curfew)」。

