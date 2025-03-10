桌球大獎賽派樽裝水　主辦方指園方同意　向VIP派飲料是國際慣例

於啟德體育園舉行的世界格蘭披治桌球大獎賽，昨日（9日）完成最後一日賽事時。有環保團體發現大會向VIP派樽裝水，與園方早前稱因保安理由禁止公衆帶水瓶入場的說法不符。主辦方回應指，按既定程序向園方申請，在球員比賽範圍及貴賓席可帶外來食品及飲料等，與園方合約亦明確列出，海外國際性桌球賽一般也會向貴賓席的觀眾提供食品和飲料。



主辦方：按程序向園方申請向VIP派水

環保團體「綠色和平」發現，上周起在體藝館舉行的世界格蘭披治桌球大獎賽，大會日前事先在貴價門票觀眾席上擺放連蓋樽裝水，亦有貴賓席座位前也擺放了保溫杯。

主辦方F-Sports Promotions Limited回應指，申請使用啟德體藝館作為比賽場地時已得悉園方規定，不可攜帶外來食品及飲料，以及塑膠、玻璃或金屬等製成的容器進入場館。主辦方按既定程序向園方申請，在球員比賽範圍及貴賓席不受規定所限，以及可以放置贊助商的膠樽裝飲料。合約明確列出此安排，並最終獲園方同意。

主辦方亦指，海外的國際性桌球賽一般會向貴賓席的觀眾提供食品和飲料，主辦方此次比賽中只為球手及貴賓席的觀眾安排飲料。

啟德體育園：禁帶水樽入內為確保營運及安全

啟德體育園指，為確保營運及安全，所有參加者必須遵守活動主辦方、賽事監管機構和園方所協議的入場條件和指引，包括不可攜帶外來食品及飲料，以及塑膠、玻璃或金屬等製成的容器進入場館。

然而，活動主辦方可以因應活動的性質和安排，向園方申請在指定區域為認可的參加者提供食品和飲料，惟需確保安全並符合場地要求。

啟德體育園自今年初演練之來，已多次向公眾表示不可自攜水樽進場，而過去多場演練，都有不少入場人士自攜水樽失敗，要將水樽存放於場館外的寄存處。以往多次演練，體育專員蔡健斌都強調，因為安全理由，嚴禁觀眾帶樽裝水及任何容器進場。