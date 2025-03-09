啟德體育園桌球賽派樽裝水予VIP 普通票觀眾無份：應一視同仁
撰文：洪戩昊
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世界格蘭披治桌球大獎賽今日（9日)繼續於啟德體育園體藝館舉行。環保團體「綠色和平」發現，雖然大會不准入場人士自攜水樽進場，但場館內卻向VIP貴賓席觀眾派發樽裝水。《香港01》記者今日現場所見，VIP座位也預先擺放樽裝水，普通座位則沒有。有購買普通門票的人指有點不公平，指「應該一視同仁嘅」；但亦有人認為場館有飲水機，所以沒問題。
$480至$1,580普通座位觀眾不獲派樽裝水
今日比賽場館所見，發現作價2,580元及2,280元的VIP貴賓席座位已擺放了樽裝水，至於作價480元至1,580元普通座位觀眾，則沒有獲發。
持有VIP門票的陳先生本身不知道會派發樽裝水，他讚同此安排，因為比賽比較長，有樽裝水較方便。至於會否有公平性問題，他則說：「睇人啦，賽會有賽會安排。」
有來自台灣的旅客買了最貴的普通門票，作價1,580元，沒獲派樽裝水。但由於場館入口外便有飲水機，只是幾步路程，所以他認為沒關係。
本地觀眾四處尋找地方買飲品感不便
本地觀眾趙先生表示理解場地有安全考慮，但被禁帶樽裝飲品入場的確有點不便，因為要在球賽中途四處尋找地方買飲品。他認為VIP獲派樽裝水有點不公平，「應該一視同仁嘅」；但同樣表示理解賽會有其考慮，可能因為持普通門票人數較多而難以全部派發等。
體育專員曾指禁帶樽裝水入場是安全考慮
啟德體育園自今年初演練之來，已多次向公眾表示不可自攜水樽進場，而過去多場演練，都有不少入場人士自攜水樽失敗，要將水樽存放於場館外的寄存處。而場內商店售賣樽裝飲品時，亦要按規定將樽蓋拿走或將飲品倒入水杯。以往多次賽事演練，體育專員蔡健斌都強調，因為安全理由，嚴禁觀眾帶樽裝水及任何容器進場。
不過，環保團體「綠色和平」發現，上周起在體藝館舉行的世界格蘭披治桌球大獎賽，大會日前事先在貴價門票觀眾席上擺放連蓋樽裝水，有貴賓席座位前也擺放了保溫杯。
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