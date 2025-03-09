啟德體育園桌球賽場內向貴賓席派樽裝水　自打嘴巴違保安規定

上周因「趕客」風波引起公眾關注的「世界格蘭披治桌球大獎賽2025」，今日（9日）在啟德體育園舉行最後一日賽事，卻被環保團體「綠色和平」揭發，大會日前事先在貴價門票觀眾席上擺放連蓋樽裝水，亦有持貴賓席門票人士自攜保溫杯入場。今日場內仍然預先在貴賓席上擺放樽裝水，「貴賓」可即場飲用。



根據現場列出的場館規定，禁止觀眾攜帶任何容器進場，館內汽水機也被「密封」不賣飲品。持一般門票的觀眾要飲水，則需到場地外的飲水機斟水或光顧小食亭，但都不能帶入場飲用。以往多次賽事演練，體育專員蔡健斌都強調，因為安全理由，嚴禁觀眾帶樽裝水及任何容器進場。



《香港01》正向啟德體育園及桌球大獎賽主辦方查詢及了解事件。



啟德體育園體藝館3月9日「世界格蘭披治桌球大獎賽2025」最後一日賽事場內，貴賓席觀眾獲發樽裝水，有人即席打開蓋飲水。(鄭子峰攝)

場館告示列明「請勿攜帶任何容器進場」

綠色和平項目主任譚穎琳表示，團隊於周三（5日）及周五（7日）購買桌球大賽門票入場觀察，當時場館告示列明「請勿攜帶任何容器進場」。惟入場後發現貴價門票觀眾席上預先擺放連蓋樽裝水，亦有貴賓自攜保溫杯進入比賽場所，其間未有職員阻止。

從綠色和平當晩所拍攝的相可見，立法會議員田北辰與兄長田北俊座位前，擺放了樽裝水及一個保溫杯。

綠色和平團隊進場後發現有貴賓席觀眾席座位擺放了有蓋樽裝水，而在立法會議員田北辰（前左五）與兄長田北俊（前左六)座位前，擺放了一個保溫杯。（綠色和平提供）

綠色和平團隊曾向場館外職員查詢可否攜帶於體藝館食肆內購買的水及食物進入館所，職員回答賽事及館所分別規定不可飲食及不可帶容器。譚穎琳質疑相關措施不公平，「為什麼我購買較便宜的票，我就不能有喝水的權利？或者需要額外浪費紙杯裝水？」

《香港01》記者曾於去年12月時曾到場觀察，當時場館同樣禁止帶膠樽飲品入場；場內售賣樽裝飲品的小食亭，安排店員為顧客將已付款的樽裝飲品倒入膠杯。啟德主場館有的小食亭有售賣樽裝飲品，不過顧客付款後，店員強制扭開樽蓋並沒收，稱是保安理由，以防有人掟水樽。

倡用重用杯 香港大球場曾提供相關服務

綠色和平認為是次大會容許場內出現樽裝水及自備杯，違反早前規定，園方的安全考量不攻自破。另外，綠色和平認為派發樽裝水及紙杯、膠杯等將製造不必要的即棄垃圾，希望日後園方盡快落實重用杯服務，平衡安全及環保考量，讓觀眾有使用非即棄的選擇。

綠色和平指出，歐洲不少大型活動場館皆提供重用杯借還服務；東亞地區的體育園區如首爾、台北的棒球場，亦投入資源推動及資助場所建立重用杯系統。過往在香港大球場亦曾提供重用杯服務，故香港推行重用杯具可行性。