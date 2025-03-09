啟德體育園桌球賽VIP觀眾准飲樽裝水　田北辰：涉及安全就不應該

啟德體育園體藝館本月4至9日舉行世界格蘭披治桌球大獎賽，再出現風波，貴價VIP座位觀眾獲贈有蓋樽裝水在場內飲用，但平價門票的觀眾卻沒有此「特權」，除出現差別待遇，更違反基於安全考慮禁止在會場攜有蓋樽裝水的規定。園方解釋，主辦方事前申請在指定區域為認可的參加者提供食品和飲料。



立法會議員江玉歡認為，園方若出於保安理由不准觀眾帶水樽入場，理應一視同仁，稱若有人存心襲擊，「畀佢坐VIP位咪重危險。」上周在VIP座位看比田北辰認為，如果貴門票與平門票的禮品有差異，沒有問題，「但係如果嗰樣嘢（禮品）係涉及安全，我就覺得無理由……送啲嘢畀我係違反安全條例嘅話，就覺得VIP嘅人信得過，我就覺得咁樣樣都係唔應該。」



觀眾不准帶飲品入比賽場地 汽水機停用

環保團體「綠色和平」今日（9日)發表日前在體藝館內拍攝的相片，指貴價VIP門票觀眾席上擺放連蓋樽裝水，亦有持貴賓席門票人士成功自攜保溫杯入場，今日場內所見，仍然預先在VIP席上擺放樽裝水，觀眾可即場飲用。

不過場館列明禁止觀眾攜帶任何容器進場，體藝館在演練階段，也禁止已入場參與人士帶場內購買的樽裝水或載有飲品的杯入比賽場地，今日情況亦然，並連汽水機都停用。主場館更規定買了樽裝後，店員會當場扭開樽蓋並沒收。這些都是基於安全考慮，防止有人掟水樽。

園方：主辦方可申在指定區域為認可參加者提供食品飲料

啟德體育園表示，為確保營運及安全，所有參加者必須遵守活動主辦方、賽事監管機構和園方所協議的入場條件和指引，包括不可攜帶外來食品及飲料，以及塑膠、玻璃或金屬等製成的容器進入場館。對於桌球賽大會向VIP觀眾派發有蓋樽裝水，園方指活動主辦方可以因應活動的性質和安排，申請在指定區域為認可的參加者提供食品和飲料，惟需確保安全並符合場地要求。

田北俊帶了保溫杯入場 田北辰：係我疏忽無提醒兄長

從綠色和平上周三（5日）所拍攝的相可見，坐在VIP座位的立法會議員田北辰與兄長田北俊座位前，擺放了樽裝水及一個保溫杯。田北辰向《香港01》說，兩兄弟當日都心急看比賽，只係留對戰選手，忘了不能帶容器入場的規定，也沒有提醒兄長，「今次完全係我疏忽，日後會多加留意。」他說當日是自行購票入場，並非贈送。

對於出現有差別對待，田北辰認為，如果貴門票與平門票的禮品有差異，沒有問題，「但係如果嗰樣嘢（禮品）係涉及安全，我就覺得無理由……送啲嘢畀我係違反安全條例嘅話，就覺得VIP嘅人信得過，我就覺得咁樣樣都係唔應該。」

綠色和平團隊進場後發現有貴賓席觀眾席座位擺放了有蓋樽裝水，而在立法會議員田北辰（前左五）與兄長田北俊（前左六)座位前，擺放了一個保溫杯。（綠色和平提供）

江玉歡：如果有人立心不良 坐VIP位更加危險

立法會選委會界議員江玉歡說，園方的做法「坦白講唔係咁好」，認為園方平時若出於防止掟樽理由，阻止觀眾帶水樽入場，理應一視同仁，「如果有人立心不良，想襲擊藝人或者表演嘉賓，畀佢坐VIP位咪重危險。」她又笑說若以同樣邏輯，主辦方應反而讓「山頂位」的觀眾帶水樽入場，因為與舞台的距離更遠。

江玉歡又認為，今次事件或源於主辦方不明白有關守則的必要，「如果你咁多規則、咁嚴謹，你一定要清晰話畀主辦方知」，認為園方日後應與活動主辦方多作溝通。

立法會議員江玉歡認為，啟德體育園若出於保安理由不准觀眾帶水樽入場，理應一視同仁。（資料圖片）

促體育園多從用家角度出發 觀看桌球大賽發現3個問題

被問到啟德體育園啟用不到十日已多次出現風波，江玉歡坦言，明白新場地使用初期或有「甩轆」，但認為體育園應多從用家角度出發，稱自己早前購普通門票入場觀賞桌球大獎賽，發現入場指示不清晰，「一時指嗰邊，一時又指另一邊」；座位窄之餘，樓梯每逢有人經過都會有很大的腳步聲，認為體育園進行活動時，應了解入場人士的反饋，否則「測試200次都睇唔到問題」。

江玉歡又指，下月英國樂隊 Coldplay 演唱會，將有不少外國人入場，「唔再係自己人」，認為將是體育園最大的考驗，期望園方多從不同渠道收集入場人士意見，內部再多做演練，確保屆時運作順暢。