天瑜醫療事故｜爸爸癌細胞擴至腦部　冀有生之年找到真相無愧女兒

罹患橫紋肌肉瘤的女童周天瑜，於2020年疑遭遇醫療事故變成植物人，去年離世。由天瑜發病至離世再到向醫院追討責任，已歷時7年。7年來，天瑜爸爸在背後不斷奔波，由祈求出現奇蹟到努力尋找真相，從未停止腳步。2023年時，他被確診惡性肌肉瘤，病情在治療後受控，惟去年再次復發，直至今年，癌細胞已擴散至腦部，現時腦內有3粒瘤，需依靠標靶藥物治療。天瑜爸爸：「只希望在有生之年找到真相，上天堂時無愧天瑜。」



今日（10日）是天瑜離世一年，其父親今聯同大律師陸偉雄召開記者會，呼籲相關人員回應天瑜醫療事故。身型瘦削的天瑜爸爸穿著黑衣黑褲，回答記者對於近年身體狀況的提問時稱，健康每況愈下，去年6月時發現癌症復發，癌細胞由左肺葉擴散至右肺葉，今年則擴散至腦部，現時腦內有三粒瘤，需依靠昂貴的標靶藥物治療，單是醫療費用，一個月要兩萬元，經濟負擔大。他表示本不欲透露身體狀況，避免賣慘之疑，只是有人問起便回答。

天瑜爸爸坦言自己健康情況不理想，去年癌症復發，有惡化迹像。只想在有生之年尋找真相，在天堂見到天瑜時可以問心無愧，「望住佢對眼，講爸爸雖然遇到好多困難，但爸爸盡咗力爭取，不希望留下遺憾」。

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癌病復發，生命不知何時進入倒數，追尋真相之路亦看似遙遙無期。天瑜爸爸表示對香港執法部門感到失望，但稱自己現時不談論找到真相的信心，「我不問輸贏，不問生死，我認為這是一位爸爸應該做的事情，不合理我便會努力爭取公義」。

天瑜爸爸表示近年遇到很多位醫療事故的受害者，大多皆為醫護做了錯事但不用負責，反映現今香港醫療制度有問題，慨嘆只保護醫護，卻看不見受害者的苦楚。