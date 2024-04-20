別了天瑜！素未謀面市民到靈堂獻花弔唁　天瑜爸爸：我哋天堂再見

2020年因醫療事故成為植物人的女童「小天瑜」周天瑜上月離世今（20日）於鑽石山殯儀館設靈，下午5時起靈堂可供公眾弔唁，明日（21日）下午會舉行大殮儀式。今日，有市民到場獻花及弔唁，希望家屬可繼續堅強，事件可水落石出。



天瑜爸爸指情緒已平伏，相信對天瑜來說是種解脫，希望生活可復常，並認為是與天瑜在塵世間一個暫別，「我哋日後會係天堂再見。」天瑜爸爸又指對不起天瑜，強調仍會追查真相，還天瑜一個公道。



4月20日下午，靈堂內天瑜相片前放置了一些卡通玩具及花束，兩旁有逾20多個花牌，包括立法會議員容海恩、油尖旺區議員葉傲冬等。（天瑜治喪委員會提供）

天瑜上月離世，家屬今日在鑽石山殯儀館為她設靈，下午5時起開放公眾弔唁，遺體明早9時在哥連臣角火葬場火化，並會申請政府龕位安置骨灰。今日下午有不少市民到靈堂鞠躬慰問，天瑜相片前放置一些卡通玩具及花束，兩旁有逾20多個花牌，包括立法會議員容海恩、油尖旺區議員葉傲冬、大律師陸偉雄及古天樂慈善基金等。

天瑜爸爸在靈堂外表示，現時情緒已無大起伏，醫生去年底已告之天瑜身體會越來越差，家人也有心理準備，「見到佢咁辛苦，都係種解脫。」去年患癌的天瑜爸爸指，早前做了身體檢查已找不到癌細胞，相信並無擴散，是好消息，之後仍有兩次化療，未來希望能回復正常生活，畢竟自己是家庭經濟支柱。

他指今日見到不少素未謀面的市民到場，十分感動，又稱這兩天是最後一次可親眼看到天瑜，「啱啱都話畀佢聽爸爸好返喇，話畀佢聽爸爸好掛住佢，話畀佢聽我哋第日係天堂會再見」，又指現在只是塵世間一個暫別，日後會在天堂相見。

他又說至今未有見到醫管局或瑪麗醫院花牌或表示慰問，又稱雖然已和醫管局和解，但只代表不能從法律追究，不代表會喪失或放棄知情權，會繼續希望得到真相，其Facebook關注組也會一直營運到討回公道為止，「我覺得對唔住阿囡，到𠵱家唔知點解手術會有意外，院方拒絕承認同交代，好失望希望還返天瑜一個公道。」

周女士與天瑜一家同住一區，但互不相識，今日到場獻花。周女士指一直關注事件，認為醫管局處理失當，事情拖太久未有交代，「我覺得要交代，一個咁乖咁可愛嘅細路女，搞成咁樣。」

駱先生一家亦同場弔唁，他指不時留意關注組動向，希望公義繼續得到彰顯，事件可水落石出，家屬也可繼續堅強。

2018年、當時僅3歲的天瑜確診惡性腫瘤橫紋肌肉瘤，她於2020年5月到瑪麗醫院進行腫瘤切割手術，期間心跳一度暫停，醫生為她剖腹排出積水，成功恢復呼吸和心跳，惟但因手術期間長時間缺氧，心跳停頓達52分鐘，導致天瑜腦部嚴重受損、手術後一度處於昏迷狀態，並成為植物人。

天瑜爸爸多年控訴醫管局，並提出民事索償，爭取局方交代事故細節，經歷近三年訴訟，雙方最終在去年10月達成和解協議。天瑜爸爸去年8月及11月分別證實患上了惡性肌肉腫瘤以及肺癌三期。

因醫療事故成為植物人的女童天瑜昨日離世，爸爸今早首度在社交媒體開腔表示，天瑜昨日在下午3時40分離世 （天瑜醫療事故關注組圖片）

▼農曆年三十晚 家人到醫院陪伴天瑜▼

